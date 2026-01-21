Il Molteno riparte da leader e prepara la volata in Serie A Silver

La squadra brianzola prepara la ripresa del campionato con due amichevoli di alto livello prima della sfida casalinga di sabato 7 febbraio alle 20

HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno guida la Serie A Silver con 15 punti e affronta Cassano Magnago e Merano per “capire a che punto siamo”, spiega Gagliardi Junior

MOLTENO – La preparazione dell’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno entra nel vivo in vista del ritorno ufficiale in campo, fissato per sabato 7 febbraio alle 20, quando al palazzetto di casa arriverà il Vigasio per l’ultima giornata del girone d’andata del raggruppamento A di Serie A Silver . Dopo la lunga sosta legata agli Europei di pallamano, la squadra brianzola non ha mai rallentato il ritmo e ha continuato a lavorare con continuità sotto la guida di Danilo Gagliardi Junior, concentrandosi sull’ottimizzazione dei carichi in palestra e sulla tenuta fisica del gruppo.

Per mantenere alta l’intensità e misurare il proprio livello, il Molteno affronterà due test amichevoli di spessore contro formazioni di Serie A Gold: venerdì 23 gennaio a Cassano Magnago e sabato 31 gennaio a Merano. Un banco di prova utile per verificare condizione e competitività in una fase cruciale della stagione.

“Sono molto soddisfatto di come abbiamo approcciato la prima parte della stagione – afferma coach Danilo Gagliardi Junior –. Il rendimento dei nostri ragazzi è stato quasi perfetto, senza sconfitte e con un solo pareggio su otto gare disputate. Abbiamo conquistato con merito la vetta della classifica, il che non era scontato in un raggruppamento così difficile e deve pertanto essere visto come un premio al nostro lavoro. Detto ciò, non abbiamo ancora fatto nulla, perché adesso inizia un nuovo campionato e sarà ancora più complicato difendere ciò che abbiamo ottenuto”.

I numeri certificano il momento positivo: Molteno guida la classifica con 15 punti, uno in più del Verdeazzurro Sassari e due di vantaggio sul Secchia Rubiera. Una corsa serrata che lascia aperti tutti i discorsi promozione. “I giochi non sono ancora fatti, perché è tutto aperto tra noi, Sassari e Rubiera – prosegue il tecnico –. Dovremo ulteriormente alzare il nostro livello e la nostra qualità, cercando di continuare su questa strada. Ricordiamoci che solo la prima classificata sarà promossa in Serie A Gold; quindi, non possiamo permetterci passi falsi. Ci stiamo allenando molto bene e la condizione è più che buona. Adesso ci aspettano due amichevoli di prestigio con le formazioni di prima divisione del Cassano Magnago e del Merano, sfide che ci daranno sicuramente delle indicazioni importanti per capire a che punto siamo”.

Parallelamente, Gagliardi Junior segue anche la squadra di Serie B, attualmente terza nel Girone A con 10 punti. Gli oronero arrivano dalla sconfitta interna di domenica 18 gennaio per 24-27 nel derby contro la capolista Cassano Magnago. Il prossimo impegno è in calendario sabato 31 gennaio alle 18.30 sul campo del Crenna. “Per quanto riguarda la Serie B, questa è una stagione di transizione dopo la vittoria del campionato l’anno scorso – precisa l’allenatore –. Il progetto 2025/2026 ci ha visto dare più spazio alla linea verde, in modo da lanciare nuovi prospetti interessanti. Siamo soddisfatti del nostro percorso a oggi, con la terza piazza in campionato e la concreta possibilità di accedere alla seconda fase”.

La classifica di Serie A Silver vede Molteno in testa con 15 punti, seguito da Sassari a 14 e Rubiera a 13; Vigasio è fermo a 9, Malo, Palazzolo e Paese a 8, Belluno a 5, San Vito Marano e Modena ancora a zero. In Serie B comanda Cassano Magnago con 16 punti davanti a Crenna 14, Molteno 10, Ferrarin Milano 8, Exes 2 e Valpellice 0.