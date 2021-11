Sabato 6 novembre la gara a Col du Vam (Olanda)

Leone, Fontana, Masciarelli e Toneatti le scelte del CT Pontoni

NIBIONNO – La convocazione era nell’aria e nelle ultime ore è diventata ufficiale: il nibionnese Samuele Leone della Selle Italia Guerciotti Elite prenderà parte alla spedizione azzurra per gli europei di ciclocross, in programma nel weekend del 6 e 7 novembre a Col du Vam (Olanda).

Il giovane classe 2001, attuale maglia bianca del Giro d’Italia Ciclocross, è stato selezionato dal commissario tecnico della nazionale, Daniele Pontoni, per la prova dedicata alla categoria Under 23, in programma sabato alle ore 13:15. Al fianco di Leone correranno Filippo Fontana, Lorenzo Masciarelli e Davide Toneatti.

“E’ sicuramente una grande emozione poter prendere parte ad un appuntamento così importante. Sono molto contento per la convocazione e spero di riuscire a ricambiare la fiducia del CT – così Leone sulla chiamata di Pontoni.

Sappiamo bene che sarà una gara dura, con Belgio e Olanda che hanno tutte le carte in regola per dominare e prendersi ogni gradino del podio. Sono comunque convinto che a livello di squadra sapremo dire la nostra. Personalmente spero di riuscire ad avere una bella pedalata, un pò come nelle prime tre prove del Giro d’Italia”.

Attuale maglia bianca del Giro d’Italia

Proprio al Giro d’Italia Ciclocross, del quale si sono finora disputate tre delle otto gare in programma, Leone sta mettendo in mostra tutte le sue qualità, che al momento gli valgono la leadership della classifica Under 23 (maglia bianca).

Nella tappa inaugurale di Buja-Osoppo (Udine), corsa lo scorso 10 ottobre, il nibionnese ha chiuso in terza posizione. La domenica successiva a Porto Sant’Elpidio (Fermo) è arrivato un settimo posto, condizionato in negativo da una foratura in un momento decisivo della gara. Domenica 24 ottobre sempre nelle Marche, questa volta a Corridonia (Macerata), la giornata del riscatto con un altro importante terzo posto.

Detto del comando tra gli Under 23, la classifica generale vede al momento Leone in quarta posizione con 55 punti all’attivo, alle spalle dei propri compagni di squadra Gioele Bertolini (56 punti) e Jakob Dorigoni (60 punti). Dodici sono invece le lunghezze di distanza dalla maglia rosa Cristian Cominelli della Scott Racing Team (67 punti).

“Inutile nascondere che mi piacerebbe portare la maglia bianca fino alla fine del Giro. Per ora ragioniamo tappa dopo tappa; gli appuntamenti in calendario sono tanti e l’accavallarsi delle prossime gare con altre di livello internazionale potrebbe far sì che non riesca a prendere parte a tutti gli otto appuntamenti. Sono comunque ragionamenti che affronterò col mio Direttore Sportivo Vito Di Tano, anche in base alla condizione che riuscirò a mantenere” questo il commento di Leone.

Il futuro del movimento

“Per quanto riguarda il futuro del ciclocross italiano credo che la strada intrapresa sia quella giusta. Il Giro d’Italia ha aumentato le gare in calendario e il livello si sta progressivamente alzando. Se penso alle nazioni del nord Europa il divario resta ancora ampio sotto diversi aspetti, da quelli tecnici a quelli economici, ma credo che per un giovane che si sacrifica per questo sport ci siano sempre delle possibilità per il professionismo. Mi auguro che i risultati continuino ad arrivare con la speranza, dopo l’Europeo, di poter prendere parte anche alla Coppa del Mondo” la chiosa finale di Leone.