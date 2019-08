PONTE SAN PIETRO – NIBIONNOGGIONO 4-5 d.c.r.

La lotteria dei rigori sorride ai ragazzi di Commisso

PONTE SAN PIETRO – Parte col piede giusto la stagione del NibionnOggiono. I brianzoli hanno superato il turno preliminare di Coppa Italia battendo il Ponte San Pietro in trasferta. La gara si è decisa ai calci di rigore, dopo che i novanta minuti regolamentari si sono chiusi a reti bianche.

La partita

Dopo solamente cinque minuti il NibionnOggiono sfiora il gol ma Pennesi si supera mantenendo inviolata la propria porta. Poco dopo il 20′ ci provano sia Isella che Iori; le loro conclusioni però non centrano lo specchio della porta.

Alla mezz’ora i padroni di casa vanno vicini al vantaggio con un colpo di testa di Savi. Nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo non succede molto mentre in avvio di ripresa i bergamaschi hanno subito una doppia occasione.

Al 70′ il NibionnOggiono resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Perego, entrato troppo con le cattive su Valente. Sulla punizione seguente Ruggeri calcia a lato di un nulla.

Pochi minuti più tardi la difesa brianzola sbroglia una situazione complicata a seguito di un’azione in velocità tra Ruggeri e Merati. All’80’, sul fronte opposto, ci prova Gambazza ma il su tiro è impreciso.

All’86’ i ragazzi di Commisso si vedono annullare una rete per fuorigioco; allo scadere il NibionnOggiono resta inoltre in nove uomini per l’espulsione di Giugliano. Nel recupero entrambe le squadre ci provano ancora ma sia Vinci che Pennesi sono prodigiosi. La gara si chiude dunque sullo 0-0 e si va ai rigori.

Gara decisa ai calci di rigore

Dagli undici metri il NibionnOggiono fa sempre centro con Isella, Lazzoni, Citterio, Luca Redaelli e Castria. Per il Ponte San Pietro è fatale il quinto rigore che Valente si fa parare da Vinci.

Il NibionnOggiono passa così il turno preliminare di Coppa Italia. Domenica prossima, 25 agosto, è in programma il primo turno.