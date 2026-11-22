L’HC San Giorgio cede alla formazione trentina dopo una partita combattuta. I brianzoli arrivano fino al -2 sul 30-28, ma non riescono a completare la rimonta

Prossimo appuntamento sabato 28 novembre contro il Conversano

LAVIS – Trasferta amara per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, che nella 11ª giornata del campionato di Serie A Gold deve arrendersi al Pressano con il punteggio di 36-30. I brianzoli hanno provato a rimanere in partita fino alla fine, riuscendo anche a riaprire il confronto nella seconda frazione, senza però trovare lo spunto decisivo per completare la rimonta.

L’avvio è tutto a favore dei padroni di casa, che trascinati da Danilo Milovic e Oliver Martini si portano rapidamente sul 7-3. Il Molteno reagisce grazie a Caue Silva Martins De Souza e Jacopo Cioni, riducendo il divario sul 10-7. Il Pressano prova nuovamente ad allungare, con Paul Wierer protagonista del break che vale il 14-9.

I brianzoli, tuttavia, non mollano. Octave Touvrey e Nicholas Trost provano a dare nuova energia alla squadra, mentre Cioni continua a trovare la via della rete, riportando i suoi sul 17-15. Nel finale di primo tempo i padroni di casa riescono comunque a conservare il vantaggio, andando al riposo sul 21-17.

Nella ripresa il Pressano mantiene il controllo del confronto, arrivando anche sul 26-20. Il Molteno cerca ancora di rientrare e trova in De Souza il principale trascinatore offensivo. La formazione di Gagliardi Junior cresce e riesce a riportarsi fino al 30-28, riaprendo concretamente la partita. In quel momento, però, i brianzoli non riescono a sfruttare il possesso per completare l’aggancio. Alcuni errori al tiro e gli interventi decisivi del portiere Nikolaos Loizos consentono al Pressano di riprendere margine e chiudere sul definitivo 36-30.

A commentare la partita è il direttore sportivo Matteo Somaschini: “Siamo riusciti a ricucire fino al 30-28 con il possesso palla in mano, ma per errori nostri ci siamo lasciati sfuggire l’aggancio. Abbiamo sbagliato troppi tiri, anche per via dell’ottima prestazione del loro portiere Nikolaos Loizos, che nei momenti chiave ha letteralmente abbassato la saracinesca”.

“Abbiamo perso 36-30, ma sapevamo che sarebbe stata una gara difficilissima contro una squadra completa e con tante rotazioni di livello. La loro partenza aggressiva ha indirizzato il primo tempo, poi siamo riusciti ad accorciare, ma ci è mancata la precisione al tiro. Molto bene De Souza e Alessandro De Angelis in cabina di regia”, ha aggiunto.

Per il Salumificio Riva Molteno non c’è molto tempo per pensare alla sconfitta. Sabato 28 novembre alle 19 i brianzoli torneranno in campo davanti al proprio pubblico per affrontare un’altra formazione di alto livello, il Conversano.

“Un altro impegno complicato perché arriverà a Molteno una squadra storica della pallamano italiana come il Conversano. Stanno cercando di recuperare punti per scalare la classifica, ma davanti al nostro pubblico venderemo cara la pelle”, conclude Somaschini.

La classifica

Dopo undici giornate, il Molteno resta a quota 8 punti, al decimo posto della classifica. In testa c’è la Raimond Sassari con 19 punti, seguita dal Pressano a 17 e dal Bozen Loacker Volksbank a 16. A quota 14 si trovano Teamnetwork Albatro Siracusa, Proger Cassano Magnago e Conversano.

Questi gli altri risultati della giornata: Siracusa-Cologne 28-27, Chiaravalle-Bolzano 32-34, Cingoli-Fasano 25-24, Sassari-Cassano 23-31, Enna-Merano 21-25 e Conversano-Trieste 31-27.