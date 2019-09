NIBIONNOGGIONO – SEREGNO 0-1: Bonaiti 89′

Il Seregno passa nel finale dopo una gara combattuta ed equilibrata

VERANO BRIANZA – Niente da fare per il NibionnOggiono, battuto 1-0 sul terreno di Verano Brianza dal Seregno nell’anticipo della seconda giornata del girone B di Serie D.

Ai ragazzi di Commisso resta molto amaro in bocca, per aver comunque tenuto testa ad una delle formazioni più esperte della categoria ed essere stati beffati in un finale di gara molto convulso.

La partita

I primi venticinque minuti di gioco scorrono via senza particolari emozioni, con le due formazioni che si studiano e cercano di prendere le misure. Il primo squillo lo porta il Seregno con Bertani, il quale calcia a lato sugli sviluppi di un corner di Fortunato.

Qualche minuto più tardi lo stesso Bertani veste i panni dell’assist-man, servendo Marzeglia che di testa sfiora la traversa della porta difesa da Vinci. Il NibionnOggiono risponde prima con Iori e poi con Castria ma in entrambi i casi Lupu è attento.

L’ultimo sussulto del primo tempo è di Iori, che entra in area e calcia di poco a lato della porta seregnasca.

Anche nella ripresa prosegue il duello tra Iori e Lupu, con il numero 11 del NibionnOggiono che costringe ad una parata in angolo l’estremo difensore ospite. L’occasione migliore del Seregno capita invece al 73′ a Borghese, il quale di testa alza di poco sopra la traversa un calcio da fermo battuto da La Camera.

La partita sembra dunque avviata verso lo 0-0 ma all’88’ il direttore di gara decreta un rigore, che appare molto dubbio, in favore del Seregno. La Camera si incarica della battuta, Vinci para il tiro ma non può poi niente sulla ribattuta in rete di Bonaiti.

Il gol di Bonaiti decide così la sfida allo scadere e a nulla valgono gli ultimi tentativi d’attacco del NibionnOggiono nei minuti di recupero.