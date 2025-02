Karate. Sankukai Belotti e ASD O. Barzanò, il circuito riparte con grandi risultati

La prima gara del circuito CSI 2025 ha visto gli atleti conquistare importanti risultati nel kata e nel kumite

LA VALLETTA BRIANZA – Finalmente il circuito provinciale CSI 2025 di Karate ha preso il via e per gli atleti della Sankukai Belotti di La Valletta Brianza e dell’A.S.D. O. Barzanò è stata un’occasione attesissima. Domenica 26 febbraio, nella prima gara della stagione, i karateka si sono messi alla prova nei kata, sia individuali che a coppie, e nel kumite, divisi per età e livello di cintura, come previsto dal regolamento.

Sugli spalti, amici e familiari hanno sostenuto gli atleti, mentre a bordo tatami il Maestro Fausto Belotti e il suo team di istruttori e allenatori – tra cui Roberto Barbiero, Marco Cattaneo, Francesco Belotti, Pietro Cogliati, Cosimo Pisano, Antonio e Francesca Cerrone, Davide Consonni, Lorenzo Fedeli, Sofia Cogliati e Irene Zen – hanno affiancato i partecipanti nel loro percorso.

Le gare si sono aperte con il discorso del nuovo presidente del CSI Lecco, Pietro Gatto, e subito dopo sono arrivate le prime soddisfazioni. Nel kata individuale, il primo posto è andato a Motta Riccardo (bianca) e Curtoni Davide (arancio), mentre nel kumite hanno trionfato Ravasi Mia (nera) e Sironi Stefano (nera). Secondi classificati nel kata Rachidi Amina (gialla) e nel kumite Cogliati Pietro (nera). Terzi posti nel kata per Galbusera Giada (bianca), Locorotondo Daniele (arancio), Magni Alessandro (gialla), Redaelli Francesco (arancio) e Magnoli Francesco (blu); nel kumite per Locorotondo Gioele (nera). Quarti posti nel kata per Pozzi Gianluca (nera) e Limonta Margherita (arancio), mentre nel kumite per Borgonovo Mirko (nera).

Anche chi non è riuscito a salire sul podio ha dimostrato grande determinazione: Abad Faustina (bianca), Cerrone Giovanni (bianca), De Capitani Gioele Giovanni (gialla), Mauri Matteo (arancio), Nelli Enea (gialla), Potocnjak Nicolò (verde), Sigismondi Alessio (marrone), Cagliani Davide (verde), Frigerio Elisa (gialla) e Rachidi Karima (gialla) si sono distinti per impegno e spirito sportivo.

Il circuito è solo all’inizio, ma la Sankukai Belotti ha già dimostrato di essere in grande forma. Un inizio promettente per un campionato che si preannuncia ricco di emozioni e soddisfazioni.