Kayak. Marco Arlati eletto consigliere della FICK lombarda

L’oggionese è un membro del consiglio direttivo del CK 90 Vercurago

“Vorrei collaborare attivamente all’incremento delle attività giovanili di acqua mossa”

VERCURAGO – Nella sede del CONI lombardo è stato annunciato sabato 12 dicembre2020 il nuovo consiglio regionale per la FICK – Federazione Italiana Canoa Kayak. Uno dei quattro membri che rappresenteranno le società sportive lombarde per il prossimo quadriennio è Marco Arlati, consigliere del CK 90 Vercurago.

Arlati, cinquantatreenne di Oggiono, da oltre trent’anni fa parte del gruppo del CK 90, inizialmente come semplice atleta amatoriale sui torrenti e poi come atleta, con gare di discesa e slalom. Dal 1992 ha ottenuto il brevetto di istruttore federale, dedicandosi principalmente ai giovani atleti. Dal 2016 è allenatore.

Attualmente è membro del consiglio direttivo della società vercuraghese.

“Ho deciso di candidarmi alle elezioni di consigliere del CRL – Comitato Regionale Lombardia – per mettere a disposizione la mia esperienza e le mie competenze a beneficio anche delle altre società regionali, cercando di sviluppare al meglio gli incarichi che il comitato mi assegnerà.

Personalmente mi auspico di collaborare attivamente all’incremento delle attività giovanili di acqua mossa, sviluppate soprattutto sui fiumi e sui campi slalom presenti in Lombardia, collaborando in maniera propositiva coi tecnici federali” ha dichiarato il neo consigliere.

Il nuovo consiglio direttivo lombardo è composto da Maurizio Lenuzza (presidente) e dai consiglieri Marco Arlati, Anna Merlini, Mario Colella e Pierantonio Ghezzi (società), Gianluca Bacchi (tecnici) e Mathilde Rosa (atleti).