La Pallamano Molteno premiata in Regione per la promozione in serie A Gold

Le celebrazioni lo scorso 14 luglio a Palazzo Pirelli

A fare gli onori di casa il sottosegretario Piazza e l’assessore Picchio

MOLTENO – Celebrazioni istituzionali per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno nella giornata del 14 luglio. Il club oronero è stato ricevuto presso il palazzo di Regione Lombardia per celebrare la promozione in Serie A Gold ottenuta dalla squadra di coach Danilo Gagliardi Junior al termine del campionato 2024/2025.

La cerimonia si è svolta presso il Belvedere del palazzo regionale alla presenza del sottosegretario allo Sport e ai Giovani, Federica Picchio, e dal sottosegretario all’Autonomia, Mauro Piazza. Tra i presenti anche il sindaco di Molteno, Giuseppe Chiarella. La delegazione moltenese ha visto la presenza del capitano Davide Campestrini, Davide Tagni, Leonardo Colombo, Sebastiano Colombo, Riccardo Bonanomi e Mattia Chirivì Grassi. A livello societario: il presidente Marco Ratti e il direttore sportivo Matteo Somaschini. A fare gli onori di casa Piazza e Picchio, che hanno premiato gli atleti e i dirigenti moltenesi per il traguardo raggiunto con una medaglia d’oro griffata Regione Lombardia e un gagliardetto.

Il tutto è proseguito con la riproduzione del video celebrativo della promozione sul maxischermo presente in sala. Particolarmente significativo il discorso del sottosegretario Picchio, che oltre a porgere i complimenti del caso, ha spronato i giocatori a essere veri e propri modelli dentro e fuori dal campo, in quanto, al giorno d’oggi lo sport è una via fondamentale per aiutare i giovani nella propria crescita.

Nel frattempo, il Molteno sta iniziando a lavorare sul roster della prossima stagione nella massima categoria. Dopo la conferma di coach Gagliardi Junior, sono stati prolungati gli ingaggi dei seguenti giocatori: Tagni, Campestrini, Nicholas Trost, Alessandro De Angelis, Jacopo Cioni, Bonanomi, Sebastiano Colombo, Jordi Mera, Tommaso Crippa, Gioele Mella, Giacomo Redaelli, Riccardo Crippa, Nicolò Garroni e Stefano Riva.