L’evento NBA Basketball School atterra in provincia di Lecco

L’incontro si terrà domenica primo dicembre presso il Palasport di Costa Masnaga

Si terrà la terza tappa del Player Clinic Tour, dove bambini e ragazzi potranno migliorare le loro abilità con allenatori certificati NBA

COSTA MASNAGA – La NBA Basketball School atterra a Lecco con eventi per bambini e ragazzi tra gli 8 e i 15 anni. Grazie alla collaborazione con il Basket Costa, partner organizzativo e logistico sul territorio, si terrà la terza tappa del Player Clinic Tour, il primo dicembre, al Palazzetto dello Sport di Costa Masnaga. Le sessioni di allenamento saranno suddivise per fasce d’età e sono aperte a tutti i giocatori e giocatrici del territorio, indipendentemente dalla società di appartenenza.

Dall’Aprile 2022 ad oggi, quasi 6 mila giovani provenienti da tutta la Penisola hanno preso parte ad eventi NBA Basketball School in Italia. Alcuni dei partecipanti hanno anche avuto l’opportunità di partecipare a eventi internazionali come l’International NBA Basketball School Camp in occasione degli NBA Paris Games. Ragazze e ragazzi si sono misurati con i migliori talenti d’Europa e Medio Oriente, a loro volta selezionati dalle altre NBA Basketball School, e hanno avuto l’opportunità di assistere a partite NBA dal vivo.

Per il 2024 Sport and Fun Holidays Srl, conosciuta in Italia per essere la proprietaria del circuito di camp estivi e invernali chiamato Champions’ Camp e per aver sviluppato e gestito dal 2021 anche l’accademia dei portieri di Gianluigi Buffon, ha definito un ricco programma caratterizzato da settimane di Summer camp residenziali, Player Clinic ed altri eventi estivi nominati NBA Summer Experience, concludendo l’anno un Player Clinic di sei giorni.

Il Player Clinic è un programma intensivo di formazione della durata di 90’, in cui i partecipanti potranno migliorare le loro abilità tecniche e tattiche, grazie a un programma specifico e guidato da istruttori certificati NBA. Le attività includono esercizi di miglioramento individuale, lavoro di squadra, sviluppo della tecnica di tiro, dribbling, passaggio e difesa, sempre mantenendo un approccio divertente e coinvolgente.

Mediante gli eventi NBA Basketball School vengono portati in Italia i valori NBA e quello che oltreoceano chiamano “NBA Way”, ovvero una metodologia tipicamente americana di condurre le sessioni tecniche che ha come elementi caratteristici la grande intensità, la dinamicità, il coinvolgimento e il divertimento. Valori come l’inclusività, il rispetto e la sportività sono una colonna portante di questa metodologia e vengono enfatizzati e messi in risalto continuamente.

“NBA Basketball School è un progetto d’eccellenza – spiega Fabrizio Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Sport and Fun Holidays Srl – che siamo orgogliosi di proporre e condurre in Italia da ormai qualche anno. I Player Clinic sono un’ottima occasione per società e ragazzi di entrare in contatto con i valori che stanno alla base del progetto, l’altissima attenzione ai dettagli e la professionalità dei coach. L’esperienza non è solo educativa e divertente ma scatena nei partecipanti ancor di più la loro passione. Siamo davvero felici di condividere questo progetto con queste società, realtà con cui abbiamo trovato immediatamente affinità e sincera stima reciproca”.

“Abbiamo voluto ospitare una tappa di ‘NBA Basketball School’ per far vivere un’esperienza diversa a chi dei nostri atleti dimostri interesse e possibilità. Siamo da sempre convinti che solo da una molteplicità di stimoli possa essere sviluppato appieno il talento e che dal piacere del gioco e dalla conoscenza di sé venga formata un’ambizione ‘positiva’ che in genere è caratterizzata da una buona autostima che consente di porsi obiettivi sempre più elevati ma raggiungibili. Percorriamo anche questa strada per dare un servizio sempre più completo ai nostri atleti” dichiara Fabrizio Ranieri, presidente Basket Costa.

Il programma della NBA Basketball School è stato sviluppato dal dipartimento International Basketball Operations della NBA anche grazie al contributo di attuali ed ex allenatori NBA, giocatori e specialisti dello sviluppo dei giocatori.

Dal 2017 sono state lanciate NBA Basketball Schools in Argentina, Brasile, Cina, Repubblica Dominicana, India, Italia, Kuwait, Lituania, Spagna, Emirati Arabi Uniti, Portogallo, Grecia, Svizzera, Germania, Messico e Uruguay.

Per informazioni e iscrizioni all’evento, visitare il sito www.nbabasketballschool.it/player-clinic/