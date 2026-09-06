L’HC San Giorgio Molteno si presenta: al via la storica avventura in Serie A Gold

Presentata ufficialmente la rosa che affronterà il campionato di Serie A Gold agli ordini di mister Gagliardi
Aperta la campagna abbonamenti: il club chiama a raccolta i tifosi
MOLTENO – L’HC San Giorgio Molteno ha presentato ufficialmente, nella serata di venerdì 4 settembre al Palazzetto San Giorgio, la prima squadra Salumificio Riva Molteno, che nella stagione 2026/27 affronterà il campionato di Serie A Gold, massimo livello della pallamano italiana.
Una serata che ha segnato l’inizio della nuova avventura nella massima serie, conquistata sul campo al termine della straordinaria cavalcata della scorsa stagione. “Una nuova stagione. Una nuova categoria. Una nuova sfida. Ma la stessa maglia.” È stato questo il filo conduttore della presentazione.
I giocatori sono stati presentati uno ad uno, a partire dal gruppo protagonista della promozione e dai tanti ragazzi cresciuti nel vivaio moltenese. Tra questi Gioele Mella e Tommaso Crippa, quest’ultimo reduce dai Campionati Europei Under 20 con la Nazionale italiana.
Spazio anche a Nicholas Trost, reduce dall’esperienza con la Nazionale maggiore ai Giochi del Mediterraneo. Quattro i nuovi arrivi: Simone Giambartolomei, anche lui reduce dall’esperienza con la Nazionale Under 20, il francese Octave Touvrey, il brasiliano Cauê Martins e il portiere cubano Adán Martínez. Capitano della squadra sarà ancora Davide Campestrini, che dovrà però attendere alcune partite prima di tornare in campo a causa di un infortunio.
A guidare la squadra sarà ancora coach Danilo Gagliardi, direttore tecnico e allenatore che ha condotto la squadra alla promozione. La serata si è conclusa con la foto ufficiale e con l’allenamento a porte aperte della prima squadra.
La Serie A Gold 2026/27 sarà composta da 14 squadre e si articolerà su 26 giornate di regular season, dal 12 settembre 2026 al 24 aprile 2027. Le prime quattro classificate accederanno ai Play-off Scudetto, mentre nella parte bassa della classifica saranno in palio permanenza e retrocessione.
Il ritorno ufficiale di Molteno nella massima serie è fissato per sabato 12 settembre alle ore 19:00, in trasferta contro i Black Devils Meran Alperia. Per l’HC San Giorgio Molteno il ritorno in Serie A Gold rappresenta un importante risultato sportivo e l’opportunità di riportare Molteno e il Palazzetto San Giorgio sul palcoscenico della pallamano nazionale.
In vista dell’inizio del campionato è ufficialmente aperta anche la campagna abbonamenti 2026/27. L’abbonamento Senior (dai 18 anni) costa 80 euro, mentre quello Junior (da 14 a 17 anni) costa 40 euro e comprende tutte le gare casalinghe della stagione, ad esclusione di eventuali Play-off e Play-out.
Per i ragazzi fino a 13 anni e per gli atleti tesserati HC Molteno l’ingresso sarà gratuito. Sul sito www.hcmolteno.it è già attiva la sezione per prenotare il proprio abbonamento. La Serie A Gold torna a Molteno. La squadra è pronta e l’HC San Giorgio Molteno chiama a raccolta tutta la propria comunità.
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