Luciano Manara, missione compiuta: il ritorno in Eccellenza è realtà

I bersaglieri conquistano la promozione diretta dopo 16 anni dall’ultima volta

Il ds Marco Menga: “Siamo ripartiti da zero e costruito un gruppo vincente lottando giornata dopo giornata”

BARZANÒ – “È stata una vera e propria cavalcata, con alcuni momenti di difficoltà soprattutto all’inizio ma poi ci siamo confrontatati e capito cosa dovevamo fare per arrivare al nostro obiettivo”. Così il ds della Luciano Manara, Marco Menga, commenta la stagione in Promozione dei bersaglieri conclusa con il grande ritorno in Eccellenza dopo solo una stagione di purgatorio.

La Manara tra l’altro non conquistava l’accesso diretto alla serie superiore da ben 16 anni, infatti anche due anni fa c’era era passata grazie alla vittoria della Coppa Italia di categoria. Quest’anno, invece, primo posto conquistato con 66 punti figli di 20 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

Un lungo cammino verso l’Eccellenza iniziato a giugno dell’anno scorso quando la società di Barzanò si stava ancora leccando le ferite dalla precedente retrocessione. L’arrivo del direttore sportivo, Marco Menga, e del mister Daniele Perego furono i primi due tasselli per innescare la ripartenza.

“Assunto l’incarico alla Luciano Manara – spiega Menga – mi chiusi in ufficio per delle settimane per capire come fare e su chi puntare. Scegliemmo Perego perchè aveva tanta esperienza in categoria. Poi, con la retrocessione ci fu un fuggi fuggi generale di giocatori, ma avevo in mente come rigenerare questo gruppo: prendere alcuni calciatori di esperienza, rilanciare qualche vecchio e puntare su giovani di qualità”.

“Ci è voluto un po’ affinché tutte queste componenti si amalgamassero bene tra loro. Infatti nelle prime partite abbiamo fatto fatica incassando 2 sconfitte e un pareggio e alla 4^ giornata eravamo al 13° posto in classifica. Però non abbiamo mollato e abbiamo lavorato ancora con più grinta e i risultati sono arrivati perchè abbiamo messo a segno 13 risultati utili consecutivi che ci hanno portato nei primi posti della graduatorie”.

Per il direttore sportivo l’altro momento di svolta è stato a gennaio: “Dopo la sconfitta col Rovagnate, c’è stato un duro confronto nei spogliatoi ma abbiamo tracciato ciò che dovevamo fare nel girone di ritorno ottenere i nostri obiettivi. La vittoria contro l’Olginatese ci ha dimostrato anche potevamo farcela. Da lì in poi c’è stata una battaglia a distanza colpo su colpo, giornata dopo giornata, per la vetta della classifica, con il Lesmo sempre in agguato alle spalle”.

“Non è stato un girone facile e la battaglia al vertice dimostra le qualità delle squadre che vi hanno partecipato, tra l’altro molte scese dall’Eccellenza come Meda e Seveso, oltre all’Olginatese stessa e noi. Un’altra bella squadra è la ColicoDerviese che ha cambiato molto in estate e adesso si giocherà le sue chance ai play-off”.

A livello personale Menga spiega che molto soddisfatto per il percorso fatto anche perché: “È stata la mia prima esperienza effettiva in queste vesti, prima avevo aiutato mister Davide Castagna quando era alla Luciano Manara. Poi col suo esonero ho lasciato anche io. Quest’anno avendo carta bianca ho puntato sui miei principi di calcio acquisiti prima da giocatore e poi da allenatore”.

“Per l’anno prossimo l’idea è quello di ripartire con loro, e confermare il gruppo che quest’anno ci ha regalato questo grande risultato. Abbiamo giovani in gamba poi dovremo puntellare la rosa con giocatori d’esperienza per la categoria superiore. Per il momento ci godiamo questo successo e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzarlo dai ragazzi, allo staff, al mister, alla società, ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto e creduto in noi”.