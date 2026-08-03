Minienduro. Ariele Valsecchi domina a Ponte Nossa e si porta in testa alla classifica

La vittoria è arrivata ieri, domenica, durante la tappa bergamasca del campionato minienduro
Ora Ariele Valsecchi è primo in campionato
ELLO – Bellissima vittoria ieri, domenica 2 agosto, per Ariele Valsecchi, il giovanissimo pilota di Ello, classe 2017, in forza alle Fiamme Oro. In sella alla sua Gasgas 65, Ariele ha dominato la tappa del campionato regionale Minienduro ospitata a Ponte Nossa, in Valle Seriana, promossa dal Moto Club M.G. Associazione Sportiva Dilettantistica di Ponte Nossa con il patrocinio del Consiglio regionale della Lombardia.
Ancora una volta il talentuoso motociclista brianzolo ha mostrato la sua stoffa riuscendo a disputare una prestazione senza sbavature tenendo testa anche alle insidie del maltempo, abbattutosi con violenza durante la gara (sospesa a un certo punto proprio per le pessime condizioni).
Grazie alla vittoria di ieri, Valsecchi si è portato in cima alla classifica del campionato minienduro debuttanti distanziando il suo diretto avversario, Raphael Gaspare Baj, giunto secondo al traguardo sul circuito orobico.
“Siamo davvero contenti e orgogliosi di lui” commenta soddisfatto Cristian Spreafico, campione di enduro di Colle Brianza tra i primi fans di Ariele insieme a mamma Odette, papà Alberto, il fratello Leonardo e il nonno Marco, fedele accompagnatore agli allenamenti.
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