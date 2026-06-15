Minienduro, Ariele Valsecchi domina la gara a Sezzadio: primo ex aequo al campionato regionale

La gara si è tenuta ieri, domenica, a Sezzadio in provincia di Alessandria

Ariele Valsecchi, classe 2017, ha vinto la seconda prova mettendo in mostra tutto il proprio talento

ELLO – Strepitosa vittoria per Ariele Valsecchi ieri, domenica 14 giugno, al campionato regionale mini enduro, valido anche per il trofeo Mario Ferrero.

Il giovanissimo pilota di Ello, classe 2017, in forze alle Fiamme Oro, è stato autore di una bellissima performance a Sezzadio, in provincia di Alessandria, riuscendo a conquistare il secondo posto nella prima prova e a migliorarsi nella seconda arrivando davanti a tutti.

Una prestazione senza sbavature quella andata in scena lungo il percorso tracciato dal Moto Club Maracchino Enduro Country insieme al Moto Club Fuoringiro Savona: nonostante il caldo e l’insidiosità del tracciato, Ariele, in sella sua Gasgas 65, ha saputo fronteggiare con grinta e autorevolezza gli avversari, dominando la seconda prova.

Ora il giovane pilota brianzolo (che gareggia anche nel campionato nazionale) è primo nel campionato debuttanti ex aequo con Raphael Gaspare Baj