Minienduro: Ariele Valsecchi ha vinto il campionato regionale

La proclamazione è arrivata ieri, domenica, a Ticengo

Un anno strepitoso per il giovanissimo pilota di Ello, classe 2017

ELLO – Ariele Valsecchi è campione regionale di minienduro, categoria debuttanti. La proclamazione è arrivata ieri, domenica 4 ottobre, al termine della gara disputata sul circuito di Ticengo in provincia di Cremona.

Il giovanissimo pilota lecchese, classe 2017, casa a Lecco, ha confermato il primo posto in classifica generale del campionato lombardo grazie a una prova, chiusa al secondo posto, in cui ha messo in mostra, ancora una volta, talento, grinta, lucidità e capacitò di controllo.

La vittoria di ieri arriva a coronare un anno d’oro per il giovane pilota in forze alle Fiamme Oro: solo una settimana fa, infatti, Ariele aveva conquistato il trofeo Ferrero, chiudendo poi al terzo posto in classifica il campionato italiano, sempre di minienduro.

Risultati importanti e incoraggianti che lasciano ben sperare per la carriera del motociclista brianzolo. Intanto in casa Valsecchi è il momento dei festeggiamenti che ripagano dell’impegno e degli sforzi effettuati dall’intera famiglia, partendo dal nonno Marco, fedele accompagnatore agli allenamenti, passando dal papà Alberto, mamma Odette e il fratello Leonardo sempre in prima fila a sostenere Ariele.