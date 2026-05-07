Molteno domina il Derthona: finale di stagione da applausi per l’Under 16 di pallamano

La squadra di Davide Campestrini supera il Derthona 38-31 e chiude la stagione al terzo posto

DERTHONA – L’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno chiude la seconda fase Gold del campionato Under 16 di pallamano con una vittoria e il terzo posto finale in classifica. Nell’ultima giornata i brianzoli hanno superato in casa il Derthona con il punteggio di 38-31, archiviando la stagione a quota 12 punti, frutto di sei successi e quattro sconfitte.

Prestazione autoritaria quella della formazione allenata da Davide Campestrini, capace di indirizzare il match già nelle battute iniziali. Il Molteno ha infatti chiuso il primo tempo avanti 26-19, mettendo di fatto il risultato al sicuro prima dell’intervallo.

Nella ripresa i lecchesi hanno continuato a spingere senza cali di ritmo, trascinati soprattutto da Leonardo Amati, miglior realizzatore dell’incontro con 14 reti. Bene anche Matteo Riva, autore di sette gol, mentre Giorgio Binda e Sebastiano Riva hanno firmato complessivamente altre dieci marcature.

Questo il roster 2025/2026 dell’Under 16 del Molteno: Lorenzo Crippa, Giorgio Binda, Christian Esposito, Leonardo Gourgi Younan, Leon Reka, Sebastiano Riva, Michele Ludovico Valnegri, Matteo Riva, Emanuele Silvera Villa, Leonardo Amati, Lorenzo Massella, Matias Panzeri, Luciano Massimo, Samuele Campodoni, Giacomo Somaschini.

La classifica finale della seconda fase Gold: Cassano Magnago 18 punti, Pallamano Palazzolo 13, HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno 12, Pallamano Derthona 9, Metelli Cologne 6, Pallamano Vigevano 2.