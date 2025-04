Molteno Handball Camp 2025: un’opportunità di crescita per i giovani da tutta Italia

Il Camp 2025 si terrà dal 25 al 30 agosto presso il Palasangiorgio

Le iscrizioni sono aperte ai ragazzi nati tra il 2009 e il 2013

MOLTENO – L’Handball Club San Giorgio Molteno presenta il nuovo Molteno Handball Camp 2025. L’evento sarà curato dal Direttore Tecnico italo-brasiliano Danilo Gagliardi (EHF Master Coach), affiancato dal coordinatore del settore giovanile e giocatore della Serie A Silver, Davide Campestrini.

Il Molteno Handball Camp 2025 si terrà dal 25 al 30 agosto presso il Palasangiorgio. La grande novità di quest’edizione è che le iscrizioni saranno aperte a ragazzi provenienti da tutta Italia, offrendo un’opportunità di formazione e crescita a livello nazionale.

Un’intera settimana immersi nella pallamano, con due allenamenti giornalieri e sessioni video focalizzate, in particolare, sulla difesa proattiva e su allenamenti mirati per i portieri.

Le iscrizioni sono aperte ai ragazzi nati tra il 2009 e il 2013 (Gruppo U18-16 e Gruppo U14). Inoltre, tutti i partecipanti avranno l’opportunità di vivere numerose sorprese, grazie alla presenza di ospiti speciali.

Per la partecipazione al Molteno Handball Camp ci saranno due modalità di iscrizione: 170 euro per la partecipazione al Camp compreso colazione e pranzo; 320 euro per la partecipazione al Camp compreso di colazione, pranzo, cena e pernottamento presso struttura comunale.

Per maggiori info ed iscrizioni: infohcmolteno@gmail.com, 333-1630491