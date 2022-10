Due vittorie in due partite, ottimo inizio per i ragazzi del Molteno nella prima fase della Youth League

Gli oro-neri hanno mostrato grande determinazione e concentrazione in entrambe le sfide

MOLTENO – La stagione dell’Under 20 del Salumificio Riva Molteno non sarebbe potuta iniziare in modo migliore: la squadra del tecnico Branko Dumnic è infatti uscita vittoriosa dalle due sfide della prima fase della Youth League, il torneo nazionale, affrontate nel fine settimana scorso.

I due match, che si sono tenuti sul campo bresciano del Leno, hanno visto il Salumificio Riva imporsi prima sul Palazzolo con il punteggio di 32-20, poi sul team milanese del Ferrarin per 43-21.

Nella partita con il Palazzolo, il Molteno si è mostrato subito molto solido in fase difensiva, supportato dall’ottima prestazione del portiere Marco Donadello. Al quarto d’ora di gioco, il Salumificio Riva si è trovato con un vantaggio di +8, vantaggio che è stato poi gestito egregiamente per il resto dell’incontro. Nel corso della sfida, il tecnico Dumnic ha effettuato tante rotazioni, riuscendo a dare minuti a tutti i giocatori in rosa, compresi alcuni innesti dell’Under 17.

Nel secondo incontro, contro il Ferrarin, la squadra moltenese è riuscita ad archiviare la pratica senza dover superare particolari ostacoli. I ragazzi di Dumnic sono infatti scesi in campo con il giusto approccio, dimostrandosi subito molto concentrati e guadagnando rapidamente un vantaggio di +9, per poi concludere il primo tempo a +10. Come contro il Palazzolo, anche in questa sfida la difesa si è mostrata molto attenta e compatta, aiutata da un’altra super prestazione del portiere Donadello che, con le sue parate, ha più volte dato il via a numerose ripartenze veloci. Lo stesso copione si è poi ripetuto anche nel secondo tempo, con il Ferrarin che non è mai riuscito a rendersi realmente pericoloso.

Aspetti da sottolineare in entrambe le partite sono stati sicuramente la giusta concentrazione e l’ottima determinazione messe in campo dai ragazzi del team oro-nero sin dai primi momenti di gioco.

I tabellini

Under 20 Molteno vs Palazzolo: Donadello, Riva S. 3, Colombo G., Riva L., Colombo L. 3, Colombo S. 2, Crippa R. 7, Colombo M., Crippa T. 6, D’Aguanno 3, Pizzala, Bonanomi 2, De Angelis, Taribello, Redaelli 4, Corti.

Under 20 Molteno vs Ferrarin: Donadello, Riva S. 7, Colombo G. 5, Riva L. 6, Colombo L. 3, Crippa R. 5, Colombo M. 3, Crippa T. 1, D’Aguanno 2, Pizzala 2, Bonanomi 2, De Angelis, Taribello 4, Redaelli 2, Corti.