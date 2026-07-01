Molteno, successo per la Festa d’Estate della Pallamano con atleti e famiglie

L’HC San Giorgio Salumificio Riva ha animato l’oratorio San Giovanni Bosco

Ora l’attesa è per la Serie A Gold

MOLTENO – Grande successo a Molteno per la Festa d’Estate della Pallamano, svoltasi domenica 28 giugno e organizzata dall’HC San Giorgio Salumificio Riva, con la partecipazione di atleti, famiglie, volontari, tifosi e amici della società.

L’evento ha rappresentato una giornata all’insegna di sport, amicizia e condivisione, coinvolgendo tutte le categorie del club oronero, dall’Under 9 fino alla Serie A Gold. Le squadre giovanili e la prima squadra hanno affrontato pari età provenienti da Cassano Magnago, Palazzolo, Derthona e Vigliano, in un clima di grande partecipazione.

Accanto alle gare ufficiali, spazio anche alle vecchie glorie della pallamano moltenese, tornate in campo per condividere la passione sportiva e lo spirito di appartenenza alla società.

La giornata si è svolta presso l’oratorio San Giovanni Bosco, che quest’anno celebra gli 80 anni dalla fondazione e che rappresenta un punto di riferimento storico per la pallamano locale, ospitando le gare casalinghe della squadra.

Non sono mancati momenti di svago e attività per i più piccoli, oltre alla proposta gastronomica curata dai volontari. La serata si è conclusa con il concerto dei Rad Dads, che ha chiuso la festa in un clima di convivialità.

Il patron Marco Ratti ha sottolineato il valore dell’iniziativa, ringraziando oratorio, Comune, volontari e società partecipanti per l’impegno organizzativo, evidenziando lo spirito che unisce generazioni diverse attorno alla stessa passione sportiva.

Guardando al futuro, la Pallamano Molteno si prepara ora alla nuova stagione in Serie A Gold, con il ringraziamento agli sponsor e ai tifosi per il sostegno costante al progetto sportivo.

La società sarà inoltre presente alla Notte Bianca di Molteno, in programma sabato 4 luglio al Parco di Villa Rosa a partire dalle 18.30.