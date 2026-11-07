Monte Barro Running, appuntamento il 18 aprile 2027: 14,6 chilometri e oltre mille metri di dislivello

Torna a Galbiate la gara organizzata dal Gruppo Podistico Libertà

Partenza alle 9, confermata anche la versione Junior di 1,5 chilometri per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Iscrizione a 28 euro con gadget a sorpresa

GALBIATE – Segnate la data: domenica 18 aprile 2027 il Monte Barro tornerà a essere teatro della Monte Barro Running – Trofeo Luigi Galbiati, l’appuntamento podistico organizzato dal Gruppo Podistico Libertà di Galbiate, che porterà gli atleti ad affrontare un percorso di 14,6 chilometri con 1.046 metri di dislivello positivo.

La partenza è fissata alle 9 da Galbiate, da dove i runner si metteranno alla prova lungo un tracciato che alterna le vie del paese ai sentieri del Monte Barro. Dopo una prima parte caratterizzata dal passaggio in paese e dal sostegno del pubblico, la gara entrerà nel vivo con la salita verso la cresta e i Tre Corni.

Uno dei momenti più attesi sarà il passaggio alla Croce, il punto più alto del percorso, prima di affrontare la discesa tecnica verso l’Eremo, la baita degli Alpini e gli scavi archeologici, fino al ritorno al traguardo.

Accanto alla prova principale è confermata anche la Monte Barro Running Junior, corsa non competitiva di 1,5 chilometri riservata ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, pensata per coinvolgere anche i più giovani e avvicinarli alla corsa.

Non mancherà, al termine delle competizioni, il momento conviviale all’oratorio, dove gli organizzatori proporranno un buffet con pizze, focacce, panini, dolci e birra alla spina, oltre all’immancabile Pasta Party per festeggiare insieme la giornata.

Tra le novità dell’edizione 2027 anche un gadget a sorpresa, che il comitato organizzatore promette essere «davvero fantastico e unico nel panorama delle gare di corsa».

La quota di iscrizione alla prova principale è fissata a 28 euro e comprende il gadget. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito monte-barro-running oppure scrivere all’indirizzo gplgalbiate@gmail.com.

L’appuntamento è dunque per domenica 18 aprile, con partenza alle 9 da Galbiate, per una nuova giornata di sport e montagna.