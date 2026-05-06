Moto. Ottimo esordio per Ariele Valsecchi di Ello al campionato italiano minienduro

Ariele Valsecchi, classe 2017, è primo in classifica ex aequo dopo la prima prova del campionato italiano

A Oliveto Citra ha messo in mostra tutto il proprio talento vincendo la prima gara sabato e concludendo al terzo posto la seconda

ELLO – Ottimo esordio al Campionato italiano Minienduro per Ariele Valsecchi, classe 2017. Il giovanissimo pilota delle Fiamme Oro ha infatti messo in mostra tutto il suo talento alla prima prova tricolore andata in scena sabato 2 e domenica 3 maggio a Oliveto Citra, in provincia di Salerno.

Valsecchi ha gareggiato in sella alla sua Gasgas 65 nella categoria Debuttanti 65 nella due giorni di gare. Sabato ha concluso al primo posto risultando il più veloce a percorrere i cinque giri del circuito previsti dagli organizzatori del Moto Club 100%; domenica invece ha chiuso al terzo posto a causa di un inconveniente tecnico accorso mentre si trovava in seconda posizione.

Ariele si trova così ora al primo posto in classifica a pari merito con Niccolò Telllini di Arezzo. “E’ un ragazzo molto bravo, talentuoso e preparato” commenta Cristian Spreafico, il campione di enduro di Colle Brianza tra i primi fans di Ariele insieme al papà Alberto e al fratello maggiore Leonardo. Il caso vuole che, nell’ormai lontano 1997, Spreafico avesse vinto il campionato italiano enduro proprio a Oliveto Citra. “Speriamo che questa coincidenza gli porti fortuna e sia di buon auspicio” aggiunge Spreafico speranzoso.

Gli occhi sono ora puntati sulle prossime due gare in programma il 30 e 31 maggio a Capo di Ponte in provincia di Brescia e il 29 e 30 agosto a Arsiè in provincia di Belluno.