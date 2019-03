I ragazzi di Commisso battono 1-0 il Sancolombano con un penalty di Iori

Per la conquista della Serie D basterà pareggiare una delle ultime tre partite di campionato

SAN COLOMBANO AL LAMBRO – Fa un grande passo in avanti verso la Serie D il NibionnOggiono di mister Commisso, che supera 1-0 il Sancolombano e mantiene i nove punti di vantaggio sulla Tritium seconda della classe, a sua volta vittoriosa per 2-0 sull’Arcellasco.

A tre giornate dal termine del campionato, ai brianzoli manca solamente un punto per poter festeggiare la conquista della Serie D.

La gara giocata in terra milanese, sul campo del fanalino di coda del girone B d’Eccellenza, viene decisa da un rigore, conquistato da capitan Isella e trasformato da Iori all’80’.

Domenica prossima a Caprino Bergamasco il NibionnOggiono potrebbe chiudere definitivamente i conti. Se così non fosse ci saranno comunqe i due match contro Mapello e Zingonia Verdellino per il grande salto di categoria.

Pesante sconfitta per la CasateseRogoredo

Detto della splendida domenica vissuta da Isella e compagni lo stesso discorso non può essere applicato all’altra lecchese del campionato, la CasateseRogoredo, che rimediata un netto 4-1 sul terreno amico dal Mapello.

Per i biancorossi, sempre quarti, la nota positiva arriva da Brugherio, dove l’Offanenghese non va oltre lo 0-0. Il distacco dal terzo posto quindi aumenta di un solo punto, salendo a cinque lunghezze. In quinta posizione accorcia però le distanze lo Zingonia Verdellino, che batte 1-0 la Pontelambrese e si porta a -4 dalla CasateseRogoredo.