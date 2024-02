Oggiono: al via la 1^ edizione di “Camminiamo con l’Oratorio”

Domenica 25 febbraio la camminata non competitiva

OGGIONO – E’ in programma domenica 25 febbraio a Oggiono l’attesissima prima edizione della camminata non competitiva “Camminiamo con l’Oratorio“, evento della Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti, con iscrizione aperta a tutti.

La partenza sarà dalle 7.30 alle 9 dall’Oratorio di Oggiono in Piazzetta Suor Onorina, 5 con chiusura dell’evento alle ore 13. Le iscrizioni per i singoli saranno prese in carico fino alle ore 9. Per quanto riguarda i gruppi, le iscrizioni sono aperte fino a sabato 24 febbraio alle ore 18.

Gli iscritti hanno la possibilità di scegliere 3 percorsi: 7 km, 12 km e 21 km su strade miste di campagna, boschivo-ondulato e potranno usufruire dei seguenti servizi: spogliatoi, docce e deposito borse. L’Oratorio San Filippo Neri e Sant’Agnese Oggiono ringraziano calorosamente: Asd Avis Oggiono, Amministrazione Comunale di Oggiono e tutti quelli che collaborano alla buona riuscita dell’evento. Informazioni Valtorta Valentino tel. 0341 578668 – cel. 340 7189650 – gsavisoggiono@gmail.com