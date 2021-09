Domenica 3 ottobre tona la classica di ciclismo in Brianza

Anche quest’anno la gara è dedicata a Giorgio Frigerio: “Con il suo entusiasmo è stato tra i promotori di questa gara”

OGGIONO – Per il settimo anno consecutivo il trofeo del Piccolo Giro di Lombardia sarà intitolato alla memoria di Giorgio Frigerio. Il Velo Club Oggiono vuole continuare a ricordare un amico, un grande appassionato di ciclismo e una figura cruciale per il Comitato Organizzatore presieduto da Daniele Fumagalli.

Anche domenica 3 ottobre 2021, in occasione della novantatreesima edizione della prestigiosa corsa ciclistica internazionale per Under 23, il ricordo di Giorgio rivivrà simbolicamente in quel trofeo e nella grande gioia che il vincitore proverà sul truaguardo di Oggiono, in una giornata destinata a restare a lungo nella sua memoria, prima di provare a spiccherà il volo verso il grande ciclismo. Il trofeo dedicato a Frigerio è stato creato ad hoc dall’artista Francesco D’Alconzo.

“Giorgio Frigerio – lo ricordao gli organizzatori – è stato anche il promotore più entusiasta nell’avviare l’organizzazione del Piccolo Giro di Lombardia; nel 2009, quando in seno al Velo Club Oggiono c’erano molti dubbi sulle possibilità di essere all’altezza di un compito così importante, è stato proprio lui a trascinare tutti col suo carisma e il buonumore in questa avventura”.

Imprenditore con il fratello Bruno della Frigerio Ceramiche di Annone Brianza, “oltre che sponsor, era soprattutto un amico, una persona capace di fare gruppo e spronare l’attività cicloturistica. La sua era una passione smisurata per la bicicletta”. E’ scomparso nel 2012 in un incidente stradale proprio mentre era in sella alla sua bici (vedi articolo)

“Giorgio aveva un carattere solare, sempre col sorriso sulle labbra e possedeva la straordinaria capacità di metterti di buonumore appena ti incontrava”, lo ricordano così i fratelli Gianni, Bruno e tutti coloro che l’hanno conosciuto.

Lo stesso entusiasmo e la stessa passione che anima i giovani ciclisti che domenica 3 ottobre si schiereranno alla partenza del Piccolo Lombardia e lotteranno per scrivere il proprio nome all’interno di un albo d’oro prestigiosissimo.