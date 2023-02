Pallamano. A Molteno il campionato italiano Under 20 Youth League

Importante appuntamento per la pallamano giovanile al PalaSangiorgio

“Una vetrina importante per questi ragazzi, la società moltenese è onorata di ospitare questo importante appuntamento”

MOLTENO – Importante appuntamento per la pallamano giovanile al PalaSangiorgio di Molteno con il campionato Under 20 maschile Youth League che la Federazione Italiana Giuoco Handball promuoverà insieme all’Handball Club San Giorgio Molteno nel prossimo week-end del 3-4-5 marzo.

Dodici le formazioni coinvolte dei gironi A e B (Nord e Centro Italia), tra queste la squadra del Campus Italia, formazione federale costituita da promettenti giovani che hanno scelto di vivere e studiare presso il Campus di Chieti, dove si allenano nella Casa della Pallamano, struttura gestita della F.I.G.H.

Una tre giorni importante e ricca di partite, da venerdì a domenica, ovviamente con la presenza anche della formazione moltenese del Salumificio Riva Molteno. Il dirigente Gianni Breda presenta questa importante manifestazione.

“La Youth League Under 20 è un campionato nazionale che la federazione promuove da alcuni anni per valorizzare i giovani talenti della pallamano italiana e si svolge in vari raggruppamenti. Una vetrina importante per questi ragazzi, dove la società moltenese è onorata di ospitare questo importante appuntamento nazionale, considerato che avremo la possibilità di vedere all’opera i giocatori appartenenti ai team più forti del nord e del centro Italia, certamente i futuri punti di forza dei Club di Serie A Gold e della prossima Serie A Silver”.

Ricordiamo che il Salumificio Riva Molteno ha partecipato alle prime due fasi del torneo nazionale, con la squadra del tecnico Dumnic (inserita nel girone A), che ha conquistato quattro vittorie (contro Ferrarin, Leno, Palazzolo e Cologne), perdendo solo contro i campioni d’Italia del Cassano Magnago. Attualmente la classifica vede il Cassano Magnago al comando con 10 punti e secondo il Salumificio Riva Molteno con 8, dietro Leno, Cologne, Palazzolo e Ferrarin. Mentre nel girone B sono appaiate tre formazioni al comando (Merano, Romagna e Pressano) a 8 punti, seguono Campus Italia, Belluno e Mezzocorona.

Tra venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 marzo si disputeranno gli incontri della terza fase, mentre a Belluno, il 6, 7 e 8 aprile, si terranno gli incontri della quarta e ultima fase. Il regolamento prevede che ogni squadra acquisirà i punti conquistati nelle prime due fasi. Si definiranno, dopo le sfide di Belluno, i nominativi delle prime quattro della classifica generale, formazioni che accederanno alla Final Eight che si terrà a Chieti, sfidando le prime quattro formazioni del girone Centro-Sud Italia.

Ritornando al concentramento di Molteno, la squadra di casa venerdì 3 marzo (alle 12.15) affronterà il Mezzocorona. Il giorno successivo, importante sfida contro il Romagna (ore 18.45) e infine domenica 5 marzo il Molteno incrocerà l’ostico Merano (inizio 17).

“C’è un grande fermento da parte della nostra società per ospitare le squadre, gestire le varie partite, i servizi pre e post gara, considerato che arriveranno molte persone ad assistere a queste sfide. Tengo molto a rimarcare che trasmetteremo tutte le partite in diretta, sul nostro canale YouTube H.C. Molteno Channel. Devo riconoscere che la nostra squadra è formata da giovani molto validi, che nei primi raggruppamenti hanno dimostrato di poter recitare una parte importante, guidati dal nostro tecnico Dumnic. Certo, i risultati degli incontri che il Molteno disputerà in questa tre giorni, daranno una misura chiara in merito alle possibilità di ottenere l’eventuale qualificazione alle Final Eight di Chieti. Pertanto contiamo molto sulla partecipazione dei tifosi moltenesi, come sempre il loro contributo sarà importante per i nostri ragazzi. Ricordiamo che l’ingresso sarà gratuito per tutte le partite che si disputeranno al PalaSangiorgio di Molteno. Per questo invitiamo anche tutti i bambini e bambine del progetto ‘Pallamano a scuola 2023’ insieme ai loro genitori e professori. Saranno tre giorni fantastici! Un ringraziamento particolare a tutti coloro che stanno lavorando per allestire questo scenario così importante per il nostro movimento, con la possibilità di vedere all’opera dei giovani, e di questo ne sono certo, che un domani saranno gli atleti della nostra nazionale italiana”.