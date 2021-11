Al via il campionato della Youth League Under 20 di Pallamano

I giovani della H.C. San Giorgio Molteno pronti alla sfida

MOLTENO – La federazione italiana di pallamano, aveva ufficializzato, a fine luglio, la griglia di partenza e le formule che riguardano il campionato di pallamano Under 20 maschile. La Youth League maschile avrà inizio con un doppio concentramento: il primo si terrà questo week end, dal 5 al 7 novembre 2021, mentre il secondo avrà luogo tra il 14 e il 16 gennaio 2022.

In questo contesto figura anche la giovane formazione dell’H.C. San Giorgio Molteno, allenata dal direttore tecnico Branko Dumnic e dal responsabile del settore giovanile Esteban Alonso.

La squadra moltenese si è allenata con grande intensità, per arrivare a questo appuntamento, con una condizione fisico ed atletica perfetta. Il prossimo fine settimana a Cassano Magnago, la squadra Under 20 inizierà il percorso stagionale con le prime tre partite del campionato Youth League Under 20.

Il Salumificio Riva Molteno è stato inserito nel Gruppo 1 insieme a Trieste, Cassano, Palazzolo, Tortona e Medicea, affrontando nel primo incontro il Cassano (venerdì ore 17.30), Tortona il sabato (ore 16) ed il Medicea (ore 13) nella giornata di domenica.

“ I ragazzi si stanno allenando bene – racconta il tecnico Alonso – il gruppo è composto anche da alcuni promettenti ragazzi dell’under 17, giovani che dimostrano grande impegno, che danno il massimo per continuare a crescere. Obiettivo? Competere al massimo delle possibilità in ogni partita e migliorare in tutti gli aspetti individuali e collettivi”