Pallamano: big match per il Salumificio Molteno in trasferta in Trentino contro l’Eppan

Morale alto per la squadra di mister Branko Dumnic dopo la vittoria di sabato scorso contro l’Arcom di Camisano Vicentino

Big match in terra trentina contro la prima della classe, finora imbattuta nel girone A della serie A2

MOLTENO – Sono le partite che valgono una stagione, dove società e giocatori sono chiamati a dimostrare il proprio cammino e le proprie ambizioni.

Si apre un weekend intenso per il Salumificio Riva Molteno che per l’undicesima giornata di andata affronta la prima della classe, la squadra trentina dell’Eppan – Appiano sulla strada del Vino in provincia di Bolzano.

Dopo una folgorante vittoria lo scorso sabato nelle mura amiche contro l’Arcom di Camisano Vicentino, la squadra moltenese affronta il team imbattuto del girone A di Serie A2.

Un turno certamente difficile per i giocatori oro nero, che nello stesso tempo mette alla prova la squadra per capire quali sono le reali potenzialità, dopo un inizio di campionato decisamente complicato, dovuto alle numerose defezioni che hanno costretto la società a tornare velocemente sul mercato, acquisendo il forte giocatore croato Marko Vidovic e nel frattempo recuperando alcuni giocatori infortunati.

La squadra del tecnico montenegrino Branko Dumnic potrà così mettersi alla prova con lo Sparer Eppan, formazione ancora imbattuta, in questa stagione con all’attivo 338 reti realizzati (miglior realizzatrice del torneo).

Bisogna ancora trovare una certa continuità di concentrazione nell’arco dei sessanta minuti di gioco. Ma il Salumificio Riva Molteno sta molto bene, pur consapevole che andrà ad affrontare un’avversario di grande spessore tecnico, agonistico ed organizzato in ogni reparto. Lo precisa il ds Matteo Somaschini: “Dopo la vittoria di sabato contro l’Arcom, il morale è alto. Sappiamo che affronteremo una squadra pronta per la Serie A Gold, e quindi, non abbiamo nulla da perdere. Andremo in terra bolzanina per fare la nostra partita, come sabato scorso. Bisognerà sin da subito difendere come l’ultimo secondo tempo disputato in campionato. Da lì partono le vittorie, da una grande difesa. Sarà dura, lo sappiamo, ma stiamo preparando la partita al meglio. Sul fronte infortuni purtroppo nessuna novità, speriamo che con il nuovo anno recupereremo tutti i giocatori infortunati, per poter così lavorare finalmente con il roster completo. Sappiamo che i nostri ragazzi daranno il massimo, per conquistare questo importante match”.