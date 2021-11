Due vittorie e una sconfitta per la H.C. San Giorgio Molteno

Dopo tre partite, secondo posto alla Youth League Under 20 di pallamano

MOLTENO – Due vittorie ed una sconfitta. Bilancio decisamente buono per la giovane formazione dell’H.C. San Giorgio Molteno, allenata dal direttore tecnico Branko Dumnic e dal responsabile del settore giovanile Esteban Alonso, impegnata da venerdì 5 a domenica 7 novembre, a Cassano Magnago sede delle partite valide per la prima fase del concentramento nazionale Youth League Under 20 di pallamano.

Molteno che affronta nella prima sfida i padroni di casa del Cassano. Locali che vincono 41-23:

“Partita difficile contro una squadra che si conosce da tempo ed esprimono una pallamano veloce- spiega il mister – Primo tempo dove abbiamo tenuto bene. Per i primi venti minuti conclusi con il parziale di 11-8 per loro. Poi, la stanchezza, e la mancanza di alcuni giocatori fuori per infortuni vari, hanno fatto la differenza. Una nota particolare per Tommaso Crippa e Stefano Riva, due under 17, che sono stati alla altezza della partita ed anche ottima prestazione di Riccardo Crippa in fase offensiva”.

Nella seconda sfida il Molteno si prende la prima rivincita nel torneo, battendo 28-26 il Derthona:

“Partita tirata e molto equilibrata – commenta sempre Alonso – dove abbiamo peccato in difesa per disattenzioni e poca efficienza nella prima e seconda fase. Chiudiamo il primo tempo in vantaggio di una rete: 13-12. Equilibrato l’inizio del secondo tempo. Abbiamo corretto la difesa e siamo riusciti a staccare gli avversari con +6 importante. Da segnalare le ottime parate di Nicoló Rigamonti.

Successo moltenese anche nella terza sfida contro Medicea (32-28):

“La squadra è partita molto concentrata sotto l’aspetto difensivo e riusciamo a fare un gap di +5. Grande intensità in difesa, più disciplina in attacco ed abbiamo chiuso il primo tempo con un vantaggio di dieci reti. Nel secondo tempo ritorniamo a proporre qualche disattenzione in difesa, e con qualche palla persa in attacco. A dieci minuti dalla fine Medicea accorcia le distanze, approfittando appunto di questi errori da parte nostra, ma i ragazzi riescono a rimanere compatti e concentrati, vincendo anche questa sfida. Bilancio finale? Sensazioni positive ma dobbiamo lavorare ancora molto sotto alcuni aspetti”.

Prossimo concentramento a Trieste dove il Molteno affronterà Palazzolo e Trieste. La classifica finale del torneo vede Cassano che chiude a punteggio pieno. Subito dietro c’è il Molteno con 4 punti.

Hanno partecipato al concentramento Youth League Under 20 i giocatori Marco Colombo, Nicoló Rigamonti, Riccardo Bonanomi, Riccardo Crippa, Leonardo Colombo, Samuele Sala, Giosuè Taribello, Andrea Malacarne, Tommaso Crippa, Stefano Riva, Stefano Sala, Stefano Sangiorgio.