Pallamano. Cambio sulla panchina del Molteno, arriva Salvatore Onelli

Conclusa la collaborazione con mister Alfredo Rodriguez

Il nuovo tecnico: “Adesso serve riprendere autostima ed entusiasmo”

MOLTENO – La società H.C. San Giorgio Molteno ha ufficializzato la conclusione della collaborazione con l’allenatore Alfredo Rodriguez, ringraziando apertamente il tecnico spagnolo per il lavoro svolto nei due anni trascorsi a Molteno. La palla, adesso, passa nelle mani di Salvatore Onelli tecnico di Gaeta, 44 anni, che vanta un curriculum di tutto rispetto. Allenatore dal 2006, con ottime conoscenze della materia, grazie all’ esperienza acquisita sul campo e maturata nel lavoro con allenatori di livello internazionale.

Un’esperienza decennale prima da allenatore-giocatore e poi dal 2017 al 2020 alla guida tecnica del Gaeta Sporting Club conquistando uno scudetto Under 21 e per otto anni consecutivi la salvezza nel massimo campionato italiano. Onelli è stato tra l’altro anche un ottimo giocatore nel panorama italiano, vincendo uno scudetto e una Coppa Italia con il

Conversano. Ha militato in diverse squadre nella sua carriera tra le quali Bologna, Conversano, Fondi e appunto Gaeta, oltre ad aver ricevuto 22 convocazioni nella nazionale italiana.

Una persona di grande carisma, grande motivatore e un’ottima esperienza nel mondo della pallamano. A lui l’H.C. San Giorgio Molteno ha affidato l’incarico di raggiungere la salvezza nel massimo campionato italiano. Ecco le prime parole del nuovo tecnico del Salumificio Riva Molteno.

“Grazie per il benvenuto! Per questa stagione, e per le difficoltà del caso, onestamente avevo deciso di staccare la spina e prendermi un anno sabbatico. Ma alla chiamata del team manager del Molteno, dopo una breve riflessione, non ho saputo dire di no”.

Ha avuto modo di conoscere l’HC San Giorgio Molteno?

“Negli ultimi tre anni avevo seguito da vicino la realtà di Molteno, e nel 2017 ero stato molto colpito da questo gruppo di ragazzi che si sono aggiudicati il campionato nazionale Under 20 contro ogni pronostico, mostrando una bella pallamano, corale e rapida, come piace a me. Ora sono molto contento di poter lavorare anche con loro”.

Onelli, che ambiente ha trovato a Molteno?

“Ho trovato un ambiente sano, fatto di persone che ci mettono il cuore e la passione, dove i sani principi vengono prima di ogni altro aspetto. Questi valori umani mi hanno conquistato dal primo incontro e sono quelli a cui ho sempre tenuto di più”.

Lei è un esperto nel centrare le salvezze. In questi casi cosa serve e cosa bisogna dire ai ragazzi?

“Ho parlato chiaro con loro. Adesso serve riprendere autostima ed entusiasmo, il resto verrà da se perché sono ragazzi talentuosi che non hanno nulla da invidiare a nessuno, e sono certo che insieme daremo le meritate soddisfazioni alla società e a tutto l’ambiente”.