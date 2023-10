Pallamano. Campionato fermo per la Nazionale, Molteno fa il punto della situazione

Il Salumificio Riva Molteno in campo l’11 novembre contro l’Orlando Haenna

“Con maggior attenzione si poteva avere in classifica qualche punto in più”

MOLTENO – In attesa del doppio confronto della nazionale italiana contro la Turchia (1 e 5 novembre) per le qualificazioni ai mondiali 2025, stop del campionato di Serie A Silver che ripartirà sabato 11 novembre.

Il Salumificio Riva Molteno affronterà la trasferta siciliana, precisamente ad Enna, contro la formazione locale dell’Orlando Haenna, appaiata in classifica alla squadra lecchese, con 4 punti. Il tecnico montenegrino Branko Dumnic sta allenando i suoi giocatori per migliorare la parte tecnica e tattica.

“Premetto che questo campionato è decisamente più avvincente, equilibrato e difficile di

quello dell’anno scorso. Ogni partita, ogni avversario, è una storia a sé. Siamo tutte formazioni di grande rispetto, che esprimono una buona pallamano, dove è difficile fare un pronostico. Da un certo punto di vista, il campionato di Serie A Silver è molto bello”.

Il Molteno attualmente è settimo in classifica (appaiato a Haenna e Lanzara), con due vittorie all’attivo su cinque partite disputate: “Abbiamo perso purtroppo delle partite per una o due reti di differenza. Con maggior attenzione si poteva avere in classifica qualche punto in più. Ci sono dei motivi tecnici sui quali stiamo lavorando con grande attenzione. In fase offensiva sbagliamo troppo dai 6 metri, ed è una situazione fondamentale per vincere queste partite. Bisogna dare anche una certa continuità nel gioco e sul piano della concentrazione. Ed anche alcuni giovani devono ancora lavorare molto, per crescere in maniera importante e per essere competitivi in questo campionato”.

Questa pausa può servire alla squadra per recuperare questo gap ed essere pronta per la ripartenza del campionato? “Purtroppo devo dire che non accetto molto volentieri questa lunga pausa, considerato che nessun giocatore del campionato di Serie A Silver è impegnato con la nazionale italiana. E’ difficile per molti giocatori, considerato che la maggior parte di loro studia o lavora, trovare la giusta concentrazione dopo questa pausa e diventa quindi più difficile. Noi comunque andiamo avanti con il nostro lavoro”.

Qual è la squadra, che in qualche modo, l’ha impressionata di più di quelle affrontate sino ad ora? “Il Camerano. Ben attrezzata, più squadra, più compatta nei reparti”.

Bisogna lavorare molto, quindi, ma questo è un Molteno all’altezza del campionato? “Decisamente sì e non ho alcun dubbio. A volte si perdono delle partite per alcune situazioni. Ma la squadra è forte, compatta, coesa e competitiva. Non dobbiamo mai mollare la presa ed i ragazzi stanno lavorando intensamente per la prossima sfida dell’11 novembre in terra siciliana contro l’Orlando Haenna”.