Pallamano. Colpaccio in trasferta dell’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno

Gli uomini di coach Danilo Gagliardi Junior superano il Macagi Cingoli per 26 a 29

“Prima vittoria esterna della stagione, che vale ancora di più perché l’abbiamo ottenuta su un campo difficilissimo”

CINGOLI (MC) – Colpaccio dell’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, che nella settima giornata di Serie A Gold sbanca il campo del Macagi Cingoli per 26-29. Gara dura e combattuta in casa degli abruzzesi, dove, dopo l’espulsione di Riccardo Bonanomi, sale in cattedra nel primo tempo l’ex di turno Simone Giambartolomei, bravo a mandare i brianzoli negli spogliatoi sul più sei (8-14).

Grande prestazione difensiva per gli uomini di coach Danilo Gagliardi Junior, che mantengono i padroni di casa sotto le dieci reti fino al 40’ (10-19). Il Molteno deve però fare i conti anche con l’espulsione di Octave Touvrey, così il Cingoli si riaccende e riesce a ricucire fino al 22-25 per mano di Filippo Mangoni. Sono Tiago Marques e Ajdin Zahirovic a provare l’arrembaggio finale per i locali, ma il Molteno non cade negli errori di Cologne e mantiene la distanza di sicurezza. Luca Oleari mette il 25-27, ma Giambartolomei e Jacopo Cioni mettono in sicurezza il risultato e due punti fondamentali per la corsa salvezza (26-29).

“Prima vittoria esterna della stagione, che vale ancora di più perché l’abbiamo ottenuta su un campo difficilissimo come quello di Cingoli – afferma il direttore sportivo Matteo Somaschini -. Prestazione di alto livello dei ragazzi, che hanno dovuto giocare quasi tutta la gara senza i due perni della nostra difesa. È stata una vera impresa, perché con due giocatori in più il Cingoli alla fine ci ha creduto, ma noi abbiamo retto. Nel primo tempo bisogna sottolineare la grande prova del nostro portiere Armando Martínez, mentre nella ripresa ha fatto la differenza il nostro spirito di squadra. Tutti hanno dato il massimo per portare a casa i due punti”.

Ora il Molteno tornerà in campo sabato 24 ottobre alle 16.30 contro la corazzata Sassari. Questi gli altri risultati di giornata: Siracusa vs Merano 38-33, Chiaravalle vs Pressano 22-22, Enna vs Trieste 23-34, Cologne vs Bolzano 29-33, Sassari vs Conversano (recupero il 27 ottobre), Fasano vs Cassano (recupero il 10 novembre).

Raimond Sassari 11 punti*, Pressano 11, Bozen Loacker Volksbank 10, Proger Cassano Magnago 8*, Metelli Cologne 8, Teamnetwork Albatro Siracusa 8, Publiesse Chiaravalle 7, Conversano 6*, Black Devils Meran Alperia 6, Macagi Cingoli 5, Junior Fasano 4*, Salumificio Riva Molteno 4, Trieste 4, Orlando Haenna 2 (* una partita in meno).

MACAGI CINGOLI 26

SALUMIFICIO RIVA 29

ARBITRI: Castagnino, Manuele

NOTE: Parziale primo tempo 8-14

MACAGI CINGOLI: Oleari 3, Ciattaglia 4, Naghavialhosseini 2, Mangoni 3, Ottobri, Latini, Strappini 2, Marques 2, Campagnucci, Ottaviani, Da Silva 2, Zahirovic 4, Gharbi, Nocelli 4, Albanesi, Rossi. All.: Laera

SALUMIFICIO RIVA: Alfarano, De Souza 2, Mera 1, Trost 1, Garroni 1, Cioni 6, Giambartolomei 6, Martínez, Bonanomi 2, Riva, Touvrey 3, R. Crippa 6, De Angelis 1, T. Crippa. All.: Gagliardi Junior