Pallamano. Finisce in parità il big match tra Secchia Rubiera e HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno

“La nostra striscia di vittorie consecutive si interrompe a cinque – afferma il direttore sportivo oronero Matteo Somaschini -. Sapevamo che non sarebbe stata facile”

MOLTENO – Finisce in parità il big match della sesta giornata del Girone A di Serie A Silver tra Secchia Rubiera e HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno (32-32). Nel frattempo, il Verdazzurro Sassari vince nettamente in casa con il Paese (35-23) e vola in solitaria a quota 12 punti in classifica, seguito dai moltenesi a 11 e dai reggiani a nove. Nel prossimo turno, in programma sabato 6 dicembre alle 15.30, il Salumificio Riva avrà la possibilità di salire in testa da solo, a patto di superare in casa i sassaresi nello scontro diretto.

Tornando alla gara in terra emiliana, subito grande equilibrio in campo con le squadre sul 6-6 dopo 25 minuti. Per i brianzoli sono Davide Tagni e Nicholas Trost i più propositivi in questo frangente, mentre i locali spingono con il bomber valenciano Raul Jover Muñoz. Prova ad alzare il ritmo il Secchia Rubiera con le incursioni di Francesco Errico e Luca Oleari, ma i brianzoli restano in scia con Nicolò Garroni (11-10). È un continuo botta e risposta con gli ospiti che mettono anche la testa avanti fino al 15-16 con Jordi Mera Llumitax, ma il Secchia Rubiera prova ad allungare nel finale con Tommaso Baccarani ed Errico per il 19-18. A tempo scaduto Garroni fallisce il rigore del pareggio e manda le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa ancora capovolgimenti di fronte, con le squadre che continuano a rincorrersi: 30-30 al 56’. Leonardo Colombo e Bonanomi allungano fino al 31-32 a meno di un minuto dal termine. Il Molteno però non riesce a chiuderla ed è l’argentino Augusto Mateo Drudi ad acciuffare il pareggio all’ultimo respiro: 32-32.

“La nostra striscia di vittorie consecutive si interrompe a cinque – afferma il direttore sportivo oronero Matteo Somaschini -. Sapevamo che non sarebbe stata facile e infatti è nata una partita bella e combattuta tra due squadre forti. Ci sta un pareggio tra due formazioni che puntano al vertice. Peccato però per il finale, perché a 30 secondi dalla sirena eravamo sul più uno e abbiamo sbagliato malamente l’azione del possibile più due, poi loro hanno pareggiato. Una gara equilibrata, in cui le difese e i portieri hanno sofferto parecchio. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. Venire a giocarsela a viso aperto a Rubiera non è da tutti. C’è rammarico, perché portiamo a casa un solo punto, ma le partite durano 60 minuti. Bene Tagni, Riccardo Bonanomi e Alessandro De Angelis, oltre a Davide Campestrini che si è dimostrato il solito totem difensivo. Adesso pensiamo al big match con Sassari in casa di sabato 6 dicembre!.

Gli altri risultati della sesta giornata: Belluno vs Modena 31-21; San Vito Marano vs Malo 26-35; Vigasio vs Palazzolo 30-21.

La classifica: Sassari 12, Molteno 11, Secchia Rubiera 9, Vigasio 7, Malo e Palazzolo 6, Belluno 5, Paese 4, San Vito Marano e Modena 0.

SECCHIA RUBIERA 32

SALUMIFICIO RIVA MOLTENO 32

NOTE – Parziale primo tempo 19-18.

SECCHIA RUBIERA: Baccarani 1, Bandini 1, Bartoli 2, Canelli, Drudi 7, D’Agata, Errico 6, Guerzoni, Hila, Muñoz 5, Manzini, Oleari 7, Rivi, Soria 3, Strozzi, Venanzi. All.: Corradini

SALUMIFICIO RIVA: Alfarano, Bonanomi 5, Campestrini, Chirivì, L.Colombo 4, S.Colombo, Crippa 1, De Angelis 4, Garroni 6, Mella, Mera Llumitax 1, Pizzala, Redaelli 1, Riva 1, Tagni 5, Trost 4. All.: Gagliardi Junior

Arbitri: Bertino, Bozzanga