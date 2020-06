Pallamano. Il forte pivot Andrea Dall’Aglio riconfermato nel Molteno

MOLTENO – Tra gli obiettivi primari della passata stagione per la H.C. San Giorgio Molteno e il tecnico Alfredo Rodriguez c’era quello di trovare un pivot spessore e qualità. A Molteno è quindi approdato Andrea Dall’Aglio che dopo una stagione esaltante, dove è risultato il miglior marcatore della squadra e la promozione in A1, è stato riconfermato a pieni voti anche per la nuova stagione.

Il bolognese di Mordano, classe 1992, con i suoi 192 cm di altezza, ha dato decisamente il suo contributo alla causa moltenese. Con la sua esperienza, Andrea ha saputo gestire molto bene le capacità tecniche e di adattamento al gioco del tecnico Rodriguez

“Devo dire che la scorsa stagione, mi sono trovato molto bene con la squadra. Mi sono inserito sin da subito, in un gruppo di bravi ragazzi e grandi lavoratori. Anche con il mister è andato tutto bene, dove inizialmente ho dovuto capire i nuovi meccanismi di gioco, e con l’impegno e la costanza i risultati sono poi arrivati”, dichiara Dall’Aglio.

Il pivot accoglie con entusiasmo l’accesso al campionato di A1: “Sono molto contento, soprattutto per l’impegno messo in campo fino a quel punto della stagione. Il Molteno ha dato il massimo, ottenendo consensi sul campo ma anche da parte degli addetti ai lavori. Onestamente dopo la decisione di congelare il campionato, ho pensato che si sarebbe dovuto ripartire da capo e per noi sarebbe stato un vero peccato”.

Nuova stagione già nel mirino, ma senza crucci: “In questo momento cerco di rilassarmi e non pensarci molto, anche perché per esperienza, diventerebbe complicato arrivare a fine campionato concentrati e con le giuste motivazioni. In ogni caso, mi sto comunque impegnando negli allenamenti individuali, comunicati le scorse settimane dallo staff tecnico”.

Il Molteno ha inserito nuovi innesti importanti e per Dall’Aglio plaude alla scelte della società: “La società devo dire che ha fatto veramente un’ottima campagna acquisti. Sono molto contento e carico di iniziare a lavorare con il nuovo gruppo. Per quanto riguarda i nuovi arrivi, conosco quasi tutti i giocatori e so per certo che hanno ottime qualità. Devo anche dire però che senza il blocco dei giocatori moltenesi, sarebbe stato molto complicato portare questi nuovi innesti di valore. I nostri giovani sono un valore aggiunto e certamente un plauso va anche a loro per l’impegno e la dedizione che certamente metteranno anche nella nuova stagione”.

Pronostici per la prossima stagione? “Penso che il Molteno possa certamente dire la sua. Dovremo lavorare tanto, considerato appunto l’arrivo di nuovi giocatori, ma con l’impegno e la dedizione di tutti, sono certo che ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.

Quali obiettivi personali e di squadra vorresti ottenere nella prossima stagione?

“Quest’anno spero di iniziare a mantenere il livello della scorsa stagione e di poterlo alzare, per dare maggior supporto alla squadra. Sicuramente il primo obbiettivo sarà quello di raggiungere velocemente la salvezza, così tutto quello che verrà in più, sarà per tutti noi il giusto premio”.