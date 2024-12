Pallamano. Il girone di andata del Salumificio Riva Molteno termina con una sconfitta

Il campionato si fermerà per pausa natalizia e si ritornerà a giocare il prossimo 11 gennaio

MOLTENO – Termina con una sconfitta il girone di andata del Salumificio Riva Molteno. Nel big match contro il Bologna United, inconto valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A Silver, la squadra lecchese perde questa importante sfida con il punteggio di 27-26.

Un inizio molto equilibrato da parte di entrambe le formazioni sino all’ottavo minuto, poi nell’arco di quattro minuti, i padroni di casa, infilano un parziale di 3-0 (7-4), mantenendo sempre in mano le redini del gioco. I felsinei trovano al 28’ un massimo vantaggio di cinque reti (12-7), gap che manterranno a conclusione dei primi trenta minuti di gioco (13-8).

Il Bologna parte forte anche nella ripresa, portando il suo vantaggio sul +7 (15-8). La partita sembra ormai indirizzata verso un binario favorevole ai padroni di casa. Il Molteno si porta a -3 (18-15), arrivando al 48’ anche sul -2 (20-18). Bologna ritorna ad essere cinico e concreto, trovando un altro allungo. E’ quello decisivo (27-22). Siamo al 56’ ed il match improvvisamente si riaccende. Nei restanti quattro minuti i felsinesi non riescono più ad andare in rete. Il Salumificio Riva ottiene un break di 4-0. L’ultimo ad un minuto e venti secondi dal suono della sirena (27-26). C’è tempo per pareggiare, ma la precisione non è quelle delle migliori. Il Bologna vince.

Un Molteno che deve purtroppo recriminare le sconfitte di una sola rete nel girone di andata con Belluno, Lanzara, Bologna (oltre a Trieste) e che rilegano al momentaneo quarto posto in classifica la squadra lecchese.

Di seguito l’intervista nel post partita del ds moltenese Matteo Somaschini:” Purtroppo abbiamo commesso troppi errori, perdendo molte palle, e sicuramente non è stato il solito Molteno. Bravo il Bologna a concretizzare al meglio le occasioni che gli sono capitate, ma in questa situazione, anche noi non siamo stati purtroppo all’altezza. Diciamo che il Molteno ha giocato bene negli ultimi minuti. Il mister ha cambiato difesa, ma soprattutto siamo stati molto più aggressivi, situazione che dovevamo mettere in evidenza subito ad inizio ripresa. Loro si sono affidati a due giocatori esperti come Pagano e Lopez. Peccato – conclude Somaschini – che sul -1 abbiamo avuto la palla per pareggiare. Ma l’abbiamo sprecata. Complimenti al Bologna”.

Il campionato si fermerà per pausa natalizia e si ritornerà a giocare il prossimo 11 gennaio, con il Molteno che farà visita alla capolista Trieste.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca, Garroni 3, Redaelli 5, Cioni 3, Bonanomi, Kralik, Galliano 2, Marzocchini 1, Cuzzupè, Riva S., Crippa R. 6, De Angelis 3, Campestrini 3, Crippa T., De San Roque.

Classifica: Trieste 20 pti, Bologna United 15, Belluno 14*, Salumificio Riva Molteno 13, Len Solution Carpi 12*, Campus Italia 10, Romagna 9, Metelli Cologne 9, Lanzara 8, Verdazzurro 7, Haenna 7, Team Mascalucia 6

*una partita in meno