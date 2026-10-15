Pallamano. Il Molteno affronta i marchigiani del Macagi Cingoli

Sabato 17 ottobre alle 18 la 7^ giornata di Serie A Gold

“Credo che il Molteno abbia tutte le qualità per fare bene”

MOLTENO – Settima giornata di Serie A Gold per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, impegnato sabato 17 ottobre alle 18 con il Macagi Cingoli. I marchigiani sono decimi in classifica con cinque punti all’attivo, frutto di due vittorie (Trieste e Conversano) e un pareggio (Pressano). Tre le sconfitte: Sassari, Chiaravalle ed Enna. I tre migliori marcatori del Cingoli a oggi sono Ajdin Zahirovic, Guilherme Da Silva Fernandes e Filippo Mangoni (68 reti totali in tre). Per i brianzoli un solo successo (Fasano) su cinque gare disputate, ma tante buone indicazioni in questo inizio di stagione, in cui è forse mancato un po’ di cinismo, soprattutto nei momenti chiave dei match più equilibrati. La squadra di coach Danilo Gagliardi Junior chiude la graduatoria con due soli punti all’attivo insieme a Trieste ed Enna.

“Cingoli viene da un buon momento di forma – afferma il direttore sportivo Matteo Somaschini -. Sono una squadra rodata e con un’identità di gioco ben definita. Noi comunque andiamo a casa loro per giocarci tutte le nostre carte, perché è una partita che conta tantissimo per il nostro campionato. Sono tutti disponibili a oggi, con l’unica eccezione di Davide Campestrini. Con Cologne e Bolzano abbiamo perso di una sola rete; quindi, ci manca un po’ di fortuna. Una partita molto importante sia per noi sia per loro. Mi aspetto che la squadra dia il massimo”.

Il commento di Riccardo Crippa: “Credo che il Molteno abbia tutte le qualità per fare bene. Dobbiamo solo dimostrarlo sul campo con fiducia e determinazione. A Cingoli sarà importante restare uniti e mantenere il nostro ritmo per tutta la partita, cercando di raccogliere i frutti del lavoro che svolgiamo quotidianamente in palestra”.

Le altre gare del settimo turno: Siracusa vs Merano, Chiaravalle vs Pressano, Enna vs Trieste, Cologne vs Bolzano, Sassari vs Conversano, Fasano vs Cassano.

La classifica aggiornata: Raimond Sassari 11 punti, Pressano 10, Bozen Loacker Volksbank 8, Proger Cassano Magnago 8, Metelli Cologne 8, Conversano 6, Black Devils Meran Alperia 6, Teamnetwork Albatro Siracusa 6, Publiesse Chiaravalle 6, Macagi Cingoli 5, Junior Fasano 4, Orlando Haenna 2, Salumificio Riva Molteno 2, Trieste 2.