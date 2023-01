Pallamano. Il Molteno affronta il derby lombardo contro Palazzolo

Prima uscita casalinga del nuovo anno per la formazione del Salumificio Riva Molteno

All’andata il team moltenese incappò in una giornata decisamente storta perdendo il match per 28-27

MOLTENO – Prima uscita casalinga del nuovo anno per la formazione del Salumificio Riva Molteno allenata dal tecnico montenegrino Branko Dumnic, impegnata al PalaSangiorgio sabato sera (ore 20) contro i bresciani del Palazzolo. Si gioca per la terza giornata di ritorno. All’andata il team moltenese incappò in una giornata decisamente storta, perdendo il match per 28-27.

Il tecnico Dumnic non vuole parlare di riscatto, chiede semplicemente ai suoi ragazzi di dare continuità al gioco espresso nelle ultime partite, e confermare ciò che di buono la squadra moltenese ha ottenuto nelle ultime sfide del campionato. Per la cronaca, il Salumificio Riva Molteno non perde da quattro partite: 3 vittorie e un pareggio. L’ ultimo stop sul campo è stato contro la prima della classe dell’Eppan.

“Sappiamo che partiamo favoriti contro Palazzolo ma, come dico sempre, bisogna portare molto rispetto alle avversarie e scendere in campo con il giusto piglio – dice il tecnico Dumnic -. Troppe volte in questa stagione abbiamo sofferto sul piano dell’approccio al match e questo non deve succedere. Scendiamo in campo determinati e convinti sempre dei nostri mezzi”.

Possiamo affermare che il Molteno visto nelle ultime partite ha una carta d’identità diversa dal Molteno visto nella prima parte della stagione? “Direi di sì, anche se bisogna sottolineare alcuni aspetti. Tanti infortuni hanno condizionato un certo tipo di lavoro durante gli allenamenti, e figuriamoci in partita. Basta rimarcare che abbiamo dovuto rivedere il nostro assetto organico sulla fascia sinistra. Rispondendo alla sua domanda, posso dire che il rientro di alcuni elementi, vedi Garroni e Riva, il recupero di Campestrini, tanto per citare alcune situazioni hanno dato al Molteno maggiori soluzioni sul piano tecnico e tattico, con la possibilità anche di fare respirare alcuni giovani, che sono impegnati in altri campionati. Il Molteno è sulla buona strada e sicuramente ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.