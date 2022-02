Pallamano. Il Molteno cerca il riscatto in serie A2 contro San Vito Marano

Serve una vittoria dopo la sconfitta incassata a Ferrara

“I ragazzi non possono concedersi pause di riflessioni, o cali di concentrazione”

MOLTENO – Dopo la sconfitta di domenica nel recupero della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A2 girone A, il Salumificio Riva Molteno affronterà la compagine del San Vito Marano. Bandite le mezze misure a favore di ciò che conta davvero: concentrazione massima, determinazione e soprattutto vittoria. E’ un po’ il messaggio che lancia alla squadra il direttore sportivo Matteo Somaschini convinto che il Molteno riscatterà immediatamente la sconfitta incassata a Ferrara, e soprattutto, che la squadra moltenese ha ancora tutte le credenziali per continuare a credere nel proprio obbiettivo.

Sabato sera alle 20, il Salumificio Riva Molteno del tecnico Branko Dumnic, ospiterà al PalaSangiorgio, il San Vito Marano, sesta forza del campionato, match valido per la quinta giornata di ritorno.

“Sappiamo tutti che il campionato di A2 è molto difficile e ogni sfida va presa con il piglio giusto, la dovuta concentrazione, e dove è vietato sbagliare. Errori che ci sono costati molto nel match disputato a Ferrara. In settimana abbiamo visionato più volte la sfida persa sul campo, con Dumnic, implacabile nell’analizzare certe situazioni evidenziate in campo”.

Una sconfitta che potrebbe ripercuotersi sul morale del gruppo?

“Assolutamente no. Abbiamo perso alcune occasioni per prenderci il primato in classifica. Ma adesso pensiamo alla prossima sfida. Chi gioca contro Molteno dà sempre il massimo. Quindi i ragazzi non possono concedersi pause di riflessioni, o cali di concentrazione. Certe sconfitte ti aiutano a crescere. Sono certo – conclude Somaschini – che i ragazzi scenderanno in campo per vincere questa sfida, per rimanere sempre nella scia delle prime due in classifica. Ci sono ancora molte partite ed avremo tutti gli scontri diretti in casa, di fronte al nostro pubblico ed ai nostri splendidi tifosi. Nulla è compromesso per centrare questo obbiettivo. Dobbiamo rimanere concentrati”.