Pallamano. Il Molteno conquista la quinta vittoria consecutiva

Vittoria netta per 39-19

“La squadra ha disputato un’ottima partita con tutti i suoi interpreti”

MOLTENO – Quinto successo consecutivo per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, che domina il fanalino di coda Pantarei Modena con un netto 39-19. Gara mai in discussione per gli uomini di coach Danilo Gagliardi Junior, che confermano il primato nel Girone A di Serie A Silver a quota dieci punti, alla pari con il Verdazzurro Sassari, vincitore nel frattempo 27-26 a Malo.

Tornando al match di via Della Stazione, la differenza tra le due squadre è stata evidente sin dai primi minuti, con i brianzoli che prendono rapidamente il largo. A segno quasi tutti gli oronero schierati, con Nicholas Trost e Riccardo Crippa che spingono subito sul 10-4. Gabriele Gollini prova a tenere a galla i suoi, ma i moltenesi imprimono un’accelerazione decisiva: Riccardo Bonanomi, Jacopo Cioni e Nicolò Garroni chiudono il primo tempo sul 17-8.

La gara è praticamente già decisa, con coach Gagliardi Junior che dà spazio a tutte le rotazioni, concedendo minuti a tutti i giocatori. Il Salumificio Riva gestisce con intelligenza e non soffre mai in difesa, arrivando a toccare il massimo vantaggio di +21 (39-18). Il match si chiude sul 39-19, con Nicholas Trost miglior marcatore grazie alle sette reti realizzate.

“La squadra ha disputato un’ottima partita con tutti i suoi interpreti – afferma il direttore sportivo Matteo Somaschini – Ho visto una difesa estremamente concentrata e ripartenze davvero efficaci. I ragazzi hanno eseguito alla perfezione le indicazioni di coach Gagliardi Junior. Siamo riusciti a chiudere il match già nel primo tempo, per poi gestire il vantaggio nel finale. Auguro un buon prosieguo di campionato a Modena”.

Gli oronero torneranno in campo sabato 29 novembre alle 18 per la trasferta contro il Secchia Rubiera. “Si tratta di un impegno difficile – continua Somaschini – contro una squadra molto esperta, retrocessa dalla Serie A Gold nella scorsa stagione. In casa loro sarà complicato conquistare punti, quindi ci aspetta una settimana di intenso lavoro per affrontarli a viso aperto“.

Gli altri risultati della quinta giornata sono stati: Paese – Secchia Rubiera 27-37, Palazzolo – San Vito Marano 31-24 e Belluno – Vigasio 24-24.

La classifica: HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno e Verdazzurro Sassari 10; Secchia Rubiera 8; Palazzolo 6; Vigasio 5; Malo e Paese 4; Belluno 3; San Vito Marano e Modena 0.

MOLTENO: Alfarano, Bobanonomi 4, Campestrini 2, Chirivì, Cioni 4, Colombo 1, R.Crippa 6, T.Crippa 2, De Angelis, Garroni 5, Mella 1, Mera Llumitax 3, Redaelli 2, Riva, Tagni 2, Trost 7. All.: Gagliardi Junior.

MODENA: E.Boni 5, G.Boni 1, Bortolotti, Conventi, Dalolio, Fiorini 1, Gollini 6, Manfredi 1, Prandi 1, Ragazzoni 1, Sortino 1, Spelta, Stallo 1, Turrini 1, Vaccari. All.: Sgarbi.

Arbitri: Napoli, Bonaccorso.