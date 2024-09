Pallamano. Il Molteno conquista la vittoria nella trasferta in Sicilia

Il Molteno ha trionfato nella sfida esterna con un punteggio di 30-33

Direttore Sportivo: “Complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato il loro valore”

SICILIA – Il Salumificio Riva Molteno festeggia la sua prima vittoria nel campionato di Serie A Silver, dando vita a una prestazione convincente sotto la guida del mister Gagliardi. Dopo la deludente sconfitta interna contro Trieste, la squadra era determinata a riscattarsi e a migliorare la propria posizione in classifica. La sfida con la Mascalucia, che ha segnato l’inizio delle competizioni per la seconda giornata di andata, si è rivelata cruciale per il Molteno, pronto a mostrare il proprio valore sul campo.

Obiettivi centrati dal team lecchese, con il Molteno che ha trionfato nella sfida esterna con un punteggio di 30-33, chiudendo il primo tempo sul 14-17. Una grande prestazione da parte di Alessandro De Angelis, autore di ben dodici reti, e dell’argentino (con passaporto spagnolo) Tomas De San Roque, il quale ha fornito un prezioso contributo alla vittoria della squadra di mister Danilo Gagliardi. Anche Leonardo Colombo stava disputando una partita impeccabile prima dell’infortunio alla caviglia.

La cronaca della partita inizia con il Salumificio Riva Molteno che parte subito in quarta, riuscendo a mantenere costantemente un vantaggio di due reti. Tommaso Crippa si fa notare realizzando le prime due delle cinque reti della squadra ospite, portando il punteggio a 3-5. Molteno riesce ad allungare fino a un +4 (4-8) a metà della prima frazione. Questo divario viene mantenuto dalla formazione di mister Gagliardi fino al termine dei primi trenta minuti, con Giuffrida che segna, nel finale, la rete del -3 (14-17).

Nella seconda frazione di gioco, il team siciliano riesce subito a portarsi a -2. A ristabilire le giuste distanze ci pensa De San Roque, che con ottime realizzazioni segna il 16-21. Anche Cuzzupè si fa notare, contribuendo al punteggio. La formazione di casa, il Mascalucia, fatica a trovare spazi e a perforare la solida difesa lecchese. Il Molteno gioca con grande concentrazione e, a quattro minuti dalla fine, quando il team siciliano si avvicina a -2 (28-30), Alessandro De Angelis e ancora Cuzzupè si fanno protagonisti. Alla fine, il Molteno porta a casa i primi due punti della stagione.

Il direttore sportivo del Molteno, Matteo Somaschini, commenta la partita: “Era fondamentale vincere questa sfida e, grazie a un grande spirito di gruppo, siamo riusciti a farlo in Sicilia, meritatamente. Il Molteno ha sempre mantenuto il controllo del gioco, rimanendo costantemente in vantaggio. È stata una partita combattuta, ma sfortunatamente il nostro team deve anche fare i conti con qualche infortunio”.

“Riporto l’infortunio di Colombo alla caviglia, mentre San Roque ha subito una gomitata che ha causato un netto taglio al sopracciglio. Nel secondo tempo siamo riusciti ad allungare fino a un vantaggio di +6. Tuttavia, abbiamo commesso qualche errore di precisione al tiro e mostrato alcune disattenzioni in difesa. Nonostante ciò, il controllo della partita è sempre rimasto nelle mani del Molteno. Complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato il loro valore. Ora concentriamoci sulla prossima sfida casalinga contro il Romagna” conclude il direttore sportivo.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca, Cioni, Pirola, Bonanomi 3, Kralik,Colombo 2, Cuzzupè 3, Riva 1, T. Crippa 2, R. Crippa, De Angelis 12, Campestrini 2, De San Roque 8.