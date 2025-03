Pallamano. Il Molteno è pronto ad ospitare il Verdeazzurro Sassari

Il match si svolgerà sabato 8 marzo alle 16

MOLTENO – Alla conclusione della stagione regolare del Campionato Nazionale di Serie A Silver mancano solo quattro giornate. Dopo una settimana di pausa per la Coppa Italia, che ha visto trionfare la squadra lombarda del Cassano Magnago, il torneo riprende con gli incontri della settima giornata di ritorno.

Il Salumificio Riva Molteno, dopo aver raggiunto il primo obiettivo stagionale con la qualificazione ai play-off, ospiterà sabato 8 marzo, alle ore 16, la formazione sarda del Verdeazzurro Sassari, che nell’andata aveva imposto il pareggio (25-25) alla squadra moltenese.

In vista del match di sabato, è stato intervistato Gagliardi.

Mister Danilo Gagliardi, è convinto che il suo Molteno, non ha la testa ai prossimi play off, ma che è concentrato per la prossima impegnativa sfida contro Sassari.

“Indubbiamente è così. E’ vero che abbiamo conseguito il primo obbiettivo della stagione, ma questo non deve minimamente togliere l’attenzione sulla conquista della miglior posizione nella classifica generale. Soprattutto continuando nel percorso di crescita che la squadra sta facendo e per rispetto della società che rappresentiamo. I ragazzi lo sanno, e si stanno allenando con grande attenzione”.

Mister, un Molteno che arriva da sei vittorie consecutive, e che in difesa, sta facendo delle partite quasi perfette.

“La perfezione non c’è ancora, ma affermo che effettivamente stiamo crescendo molto. In fase difensiva abbiamo sviluppato un’ottima organizzazione, e abbiamo fatto netti miglioramenti rispetto al girone di andata. Un grande lavoro di squadra, ma quello che conta, è il fatto che i ragazzi si stanno impegnando molto e sono molto concentrati. Ho chiesto alla squadra di dare sempre il massimo sul piano della mentalità, per continuare questo percorso di crescita”.

Veniamo alla prossima sfida. L’appuntamento sarà sabato, al PalaSangiorgio contro il Verdeazzurro Sassari.

“Loro sono in piena lotta per evitare i play out, e quindi, verranno a Molteno, cercando di ottenere un buon risultato. Il Verdeazzurro è una formazione che corre molto, ed a livello individuale, ha alcuni giocatori decisamente forti. Uno è Joao Pedro Gomes De Sousa, miglior marcatore del torneo. L’altro è Renato Ribeiro Pacheco, giocatore che vede molto bene la porta. Il Molteno sta bene, ha recuperato anche alcuni giocatori che rientrano da precedenti infortuni. Sicuramente la squadra giocherà per vincere questa partita anche perché saremo trascinati dal nostro splendido pubblico, che aspettiamo come sempre numeroso al Palasangiorgio”.