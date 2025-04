Pallamano. Il Molteno è pronto per il big match contro Bologna

Ultima sfida della Regular Season

Gagliardi: “Voglio vedere una squadra determinata e convincente”

MOLTENO – La squadra lecchese del Salumificio Riva Molteno ospiterà sabato sera, alle ore 20, al PalaSangiorgio, il Bologna United per l’ultimo match della regular season del campionato di Serie A Silver. Un incontro che vedrà di fronte la seconda e la terza in classifica, con entrambe le formazioni già matematicamente qualificate per i play-off promozione.

E’ stato intervistato il direttore tecnico della squadra moltenese, Danilo Gagliardi, per la presentazione del match.

Mister, innanzitutto partiamo dall’ultima partita vinta con il Campus Italia. Cosa ci può dire?

“Posso dire che giocare contro il Campus Italia è sempre un match difficile, essendo una squadra composta dai giovani più forti del movimento nazionale, e quindi, mettono in campo tanto agonismo e corrono molto. A maggior ragione, sono contento della vittoria conquistata dalla nostra squadra”.

Oltre alla vittoria, un’altra bella notizia è quella di aver rivisto in campo Gioele Mella

“Il ritorno di Mella mi ha fatto molto piacere. Il ragazzo è stato fermo per oltre un anno, ma Gioele è una persona intelligente, un’atleta che ha saputo gestire bene questa assenza, e non vedeva l’ora di dare il suo contributo alla squadra. Un ritorno importante per il gruppo, per la società, ma soprattutto, per Gioele che lo merita”.

Danilo, torniamo ora al match di sabato. Che partita sarà quella contro Bologna?

“Sarà una partita aperta ad ogni situazione, con le due formazioni che vorranno vincerla. All’andata perdemmo di una rete, ma al di là di quello che è il discorso di rivincita, ci teniamo a chiudere la stagione regolare con una vittoria, anche perché giochiamo davanti al nostro splendido pubblico. Dovremo essere concentrati e non pensare ai play off. Voglio vedere una squadra determinata e convincente”.

Mister, in vista appunto dei play off, ci sarà modo di vedere la squadra al completo?

“Prima di tutto valuterò la condizione di tutti i miei giocatori. Tutti i giocatori sono parte integrante del Molteno e tutti sono indispensabili per la causa moltenese. Sabato sera scenderà in campo la miglior formazione, perché vogliamo vincere questa sfida”.