Pallamano. Il Molteno è pronto per il derby lombardo contro Cologne

Giro di boa per il girone di ritorno del campionato di Serie A Silver

Il coach: “Sono quelle partite dove bisogna rimanere sempre concentrati, vietato rilassarsi o prendersi delle pause”

MOLTENO – Nel prossimo fine settimana si disputeranno gli incontri della settima giornata di ritorno, con il Salumificio Riva Molteno impegnato sabato alle 20:30 nel derby lombardo contro i bresciani del Metelli Cologne. All’andata, la squadra allenata dal tecnico italo-brasiliano Danilo Gagliardi vinse 26-21. Nel girone di ritorno, la squadra bresciana ha inserito uno dei giocatori più forti nel panorama della pallamano nazionale e ben conosciuto a Molteno, ovvero Marko Knezevic.

Gagliardi è stato intervistato per discutere della sfida contro Cologne, partendo però da un’analisi della partita contro Lanzara.

“Sul piano difensivo abbiamo espresso qualcosa di spettacolare. Dal primo all’ultimo minuto. Grande aggressività, situazione che ha messo in grave difficoltà la squadra, con Lanzara che faceva molta fatica nel costruire gioco e a trovare gli spazi, anche con gli esterni. Una bella partita quella disputata, c’è sempre qualcosa da migliorare, ma sono molto contento della squadra”.

Mister, un Molteno che in difesa sta disputando una stagione incredibile.

“In effetti è così tanto che siamo la seconda miglior difesa del campionato. Stiamo lavorando molto bene, i ragazzi mettono in pratica tutto quello che proviamo in settimana, e grazie anche alle performance dei nostri portieri, stiamo sviluppando una fase difesa-attacco, molto rapida ed efficace. Ho portato una mentalità aggressiva in fase difensiva, ma quello che rimarco è la capacità del gruppo di adattarsi rapidamente alla situazione tattica che si crea in partita. Ogni avversario ha un preciso schema di gioco, ma la squadra è attenta ed efficace nel cambiare metodo difensivo, ed opporsi sempre con grande attenzione e spirito di gruppo”.

Parliamo ora della sfida contro Cologne. Un derby molto sentito da entrambi le parti ed una squadra che ha ben due ex moltenesi, Marko Knezevic e Daniele Soldi.”

“E’ un derby, e come tale, si nascondono tante insidie. E’ sempre una partita difficile, sia sul piano emozionale ma anche tecnico ed agonistico. Sono quelle partite dove bisogna rimanere sempre concentrati, vietato rilassarsi o prendersi delle pause. Cologne è una squadra sia a livello individuale, che nel collettivo, molto ben affiatata e competitiva. Hanno tre giocatori molto validi come Somogyi, Marko Knezevic che non ha certo bisogno di presentazioni ed il terzino Daniele Soldi, anch’esso ben conosciuto e stimato a Molteno. Loro sono in piena lotta per entrare nel discorso dei play off. Il Molteno sa come affrontare questa sfida. La squadra si sta allenando come sempre con grande intensità, ed ovviamente giocheremo per la vittoria. Perché è un derby, per la nostra classifica e perché ci teniamo a confermarci la seconda forza del campionato ed a raggiungere il nostro primo obiettivo stagionale”.