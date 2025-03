Pallamano. Il Molteno è pronto per la trasferta in Sicilia

La sfida sarà contro l’Orlando Haenna

Il coach: “Sarà una partita da non sottovalutare, perché giochiamo in casa loro”

SICILIA – Dopo le straordinarie vittorie della Nazionale italiana di pallamano contro la Lituania, decisive per le qualificazioni ai prossimi Campionati Europei, torna in campo anche il campionato di Serie A Silver. La stagione entra nel vivo, con il Salumificio Riva Molteno che affronterà le ultime tre gare della regular season: due in trasferta (Enna e Chieti) e l’ultima, al Palasangiorgio, contro il Bologna United.

Per quanto riguarda la trasferta di sabato, la squadra allenata dal tecnico italo-brasiliano Danilo Gagliardi affronterà, per la nona giornata di ritorno, una lunga trasferta in Sicilia contro l’Orlando Haenna.

Una partita molto insidiosa per il team lecchese, che arriva da un impressionante girone di ritorno con sette vittorie consecutive, ma che non può certo permettersi di sottovalutare la formazione siciliana, in piena lotta per evitare i play-out.

E’ stato intervistato il tecnico del Salumificio Riva Molteno, Danilo Gagliardi.

Mister, come prima domanda vorremmo capire se questa sosta ha agevolato o complicato il cammino della sua squadra.

“Ci sono due aspetti importanti, il primo che siamo riusciti a recuperare alcuni giocatori che erano influenzati o infortunati. L’altro aspetto è che la sosta, è andata ad interrompere una serie di meccanismi con i quali la squadra stava ottenendo delle prestazioni importanti. Ma prendiamo sempre il lato positivo, stiamo lavorando molto bene, ed i miei ragazzi rimangono sempre concentrati sul nostro obbiettivo”.

Danilo, come giudica il cammino del suo Molteno fino ad oggi?

“Direi un buon cammino. Abbiamo commesso qualche errore nel girone d’andata, ma era normale per una squadra così giovane. Ho visto invece nel girone di ritorno un Molteno sempre più compatto, coeso, determinato, ma soprattutto con un grande gruppo. Siamo migliorati molto sotto ogni aspetto, ma sappiamo che in questo campionato, bisogna sempre essere sul pezzo e dare continuità al gioco, alla concentrazione e nello sviluppo della partita, per tutti i sessanta minuti”.

Passiamo ora alla partita di sabato. Quali saranno le valutazioni tecnico-tattiche che serviranno nel match contro Haenna?

“Sicuramente partiamo nel dire che sarà certamente una partita da non sottovalutare, perché giochiamo in casa loro. Non più tardi di qualche settimana fa, l’Haenna ha fermato la marcia del Belluno. Bisognerà giocare con la massima concentrazione per tutto il match. Loro giocano una buona pallamano, ed esprimono un gioco veloce, appoggiandosi molto sul loro pivot. Inoltre hanno nel loro team il capocannoniere del torneo, Alessandro Vincenzo Florio e quindi dovremo essere molto aggressivi in fase difensiva. Abbiamo preparato molto bene questa partita ed aspettiamoci sicuramente una sfida entusiasmante ed una bella pallamano”.

Classifica: Trieste 35 pti, Salumificio Riva Molteno 27, Bologna United 24, Belluno 21, Len Solution Carpi 20, Metelli Cologne 19, Romagna 17, Lanzara 15, Haenna 15, Verdeazzurro 13, Campus Italia 12, Mascalucia 10.