Pallamano. Il Molteno è pronto per sfidare il Belluno

La gara casalinga si disputerà sabato 15 novembre

“Mi aspetto una gara intensa”

MOLTENO – Al palazzetto dello sport di via della Stazione, sabato 15 novembre alle 20, andrà in scena la sfida tra Belluno e l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, che torna a giocare davanti al proprio pubblico. Gli oronero di coach Danilo Gagliardi Junior guidano la classifica del Girone A di Serie A Silver con sei punti, mentre i bellunesi occupano la settima posizione a quota due.

“A Paese è stata una gara davvero impegnativa, ma alla fine siamo riusciti a conquistare due punti fondamentali per i nostri obiettivi – commenta coach Gagliardi Junior – Giocare sul loro campo non sarà semplice per nessuno. Ho visto un buon Molteno, capace di disputare un’ottima partita sia in fase difensiva sia nelle ripartenze veloci”.

Tra i migliori realizzatori del Belluno spiccano Istvan Kovacsevics e Andrea Argentin, autori complessivamente di 46 reti. Nella scorsa stagione i bellunesi espugnarono il campo di Molteno in regular season e raggiunsero poi la finale playoff, dove si arresero al Cologne.

“Il Belluno è una squadra che ci ha sempre dato filo da torcere e che punta senza dubbio a disputare un campionato di alto livello – prosegue il coach – Ha una tradizione importante e verrà da noi con l’obiettivo di fare punti. Il loro avvio di stagione è stato altalenante, ma proprio per questo non vanno assolutamente sottovalutati. Mi aspetto una gara intensa, dovremo dare il 100% per centrare la nostra quarta vittoria consecutiva”.

La classifica: HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno e Verdazzurro Sassari 6; Malo, Palazzolo e Secchia Rubiera 4; Vigasio, Belluno e Paese 2; San Vito Marano e Modena 0.