Il Salumificio Riva guida la classifica con Eppan, Torri e Cologne

MOLTENO – Terza giornata di andata del campionato nazionale di A2 di pallamano, con il calendario che propone alla capolista Molteno (in vetta con Eppan, Torri e Cologne) il derby lombardo sul campo del Palazzolo. Si gioca alle 18.30 in terra bresciana. Anche il team bresciano, ed è doveroso e corretto ricordarlo, è ancora imbattuto in campionato, in considerazione che la formazione di Riccardo Riccardi ha pareggiato alla prima giornata sul campo del Belluno, vincendo la settimana scorsa in casa del Vigasio.

Il tecnico Branko Dumnic raccomanda massima attenzione: “La formazione di casa ha nelle sue file due giocatori di grande esperienza ed è un team che proverà subito dall’inizio a metterci in difficoltà sul piano fisico. Il Molteno è una squadra che ha una grande esperienza agonistica, e consapevole dei propri mezzi tecnici. A rischio di essere ripetitivo ma il Molteno non deve avere paura di nessuna squadra. Deve sviluppare il proprio gioco”.

Proviamo mister a decifrare il Molteno visto a Vigasio e quello che ha battuto il Malo: “Ho visto due espressioni di pallamano un po’ diverse. Nella prima uscita, forse perché era la gara del debutto, la squadra ci ha messo un po’ ad entrare nel vivo del gioco, imporre il loro gioco, e mettere in chiaro le proprie potenzialità. Contro Malo, invece, i ragazzi sono scesi in campo molto concentrati e motivati, giocando una buona pallamano. A Palazzolo voglio la squadra che ha vinto contro Malo lo ricordiamo squadra che aveva vinto la stagione regolare nella passata stagione”.

I giovani come rispondono in campo? “La società può essere orgogliosa di avere un bacino composto da giovani di grande interesse, che stanno crescendo anno dopo anno, e che sono un punto di riferimento per il cammino in campionato per il Molteno. La cosa bella che hanno una grande voglia di lavorare e di imparare. Andiamo a Palazzolo per vincere”.