Pallamano. Il Molteno perde 30 a 29 in casa dell’Orlando Haenna

Nonostante il ko, la classifica sorride ancora al Molteno, che mantiene il secondo posto

Il DS Somaschini: “Complimenti agli avversari. Bouna gara del Molteno mancato nella parte centrale della seconda frazione”

ENNA – Sconfitta indolore per il Salumificio Riva Molteno nella trasferta di Enna. La formazione lecchese, decimata da infortuni e influenze, ha ceduto il passo all’Orlando Haenna con il punteggio di 30-29 nella nona giornata del campionato di Serie A Silver di pallamano. Nonostante il ko, la classifica sorride ancora al Molteno, che mantiene il secondo posto grazie alla contemporanea sconfitta del Bologna United contro il Verdeazzurro Sassari. Con sole due giornate rimanenti nella regular season, la squadra lombarda resta saldamente in corsa per i play-off, riservati alle squadre che chiuderanno tra la seconda e la quinta posizione.

L’incontro disputato sabato ha visto un primo tempo positivo per il Molteno, capace di chiudere la frazione iniziale avanti di tre reti (13-16), nonostante le assenze e le condizioni non ottimali di alcuni giocatori. Nella ripresa, l’Orlando Haenna ha alzato il ritmo e l’intensità, raggiungendo il pareggio al 33′ (16-16) e piazzando un break decisivo che l’ha portato sul +4 al 52′ (26-22). Il Molteno ha reagito con determinazione, riavvicinandosi fino a un solo gol di distanza in tre occasioni, senza però riuscire a trovare la rete del pareggio. Il match si è così concluso con la vittoria dei siciliani per 30-29.

In casa Molteno, nonostante la delusione per la sconfitta, si guarda avanti con fiducia. Il direttore sportivo Matteo Somaschini ha voluto riconoscere i meriti degli avversari: “Bisogna in primis fare i complimenti alla squadra di casa, soprattutto per come ha interpretato il secondo tempo. Aggressivi, rapidi. Il Molteno ha giocato comunque una buona pallamano, mancando nella parte centrale della seconda frazione”.

Somaschini ha poi evidenziato le difficoltà incontrate nella preparazione della gara: “In settimana alcuni giocatori non si sono nemmeno allenati, a causa di infortuni ed attacchi influenzali, ed abbiamo giocato questa partita con qualche defezione di troppo ed alcuni giocatori non al meglio. Nessun dramma, la squadra sta comunque facendo un ottimo girone di ritorno e le partite importanti arriveranno con i play-off, dove sicuramente ci faremo trovare pronti ed al completo”.

Ora lo sguardo è rivolto alle ultime due giornate di regular season, fondamentali per consolidare la posizione in classifica e presentarsi al meglio alla fase decisiva della stagione.

TABELLINO

Salumificio Riva: Alfarano, Buccafusca, Redaelli 1, Cioni 4, Bonanomi 5, Kralik, St. Riva, Cuzzupè 10, Sam. Riva 1, R. Crippa 1, De Angelis 3, T. Crippa 1, San Roque 3.

Classifica: Trieste 35 pti, Salumificio Riva Molteno 27, Bologna United 24, Belluno 23, Metelli Cologne 21, Len Solution Carpi 20, Romagna 17, Lanzara 17, Haenna 17, Verdeazzurro Sassari 15, Campus Italia 14, Mascalucia 10.