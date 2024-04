Pallamano, il Molteno perde contro San Lazzaro di Bologna

Il match finisce 29-26

La cronaca della gara: “Vittoria meritata”

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno targato mister Danilo Gagliardi, ha perso contro il San Lazzaro di Bologna (29-26) nella partita di sabato 6 aprile nella terzultima giornata di ritorno del Campionato di Serie A Silver della regular season.

Il San Giorgio Molteno parte forte portandosi sullo 0-3. I padroni di casa rivedono qualcosa nel loro schieramento tattico, riuscendo a pareggiare (7-7) al 16′. Nuovo break del Molteno che si riporta sul +3 (7-10) ma ancora una volta il San Lazzaro chiude il gap, trovando due reti importanti nel finale di primo tempo, archiviando i primi trenta minuti di gioco sul 14-12.

Nella ripresa la squadra lecchese, dopo essere sul 15-12, trova un importante break di 0-4 e si riporta davanti. La sfida è equilibrata, incerta. Negli ultimi cinque minuti di partita, San Lazzaro, infila a sua volta il break decisivo di 4-0 vincendo il match 29-26.

“Vittoria meritata per San Lazzaro, che ha evidenziato una difesa molto arcigna, commettendo decisamente meno errori del Molteno. Abbiamo espresso una buona pallamano, ma siamo mancati in fase offensiva, sbagliando qualcosa di troppo, ma anche trovando di fronte una difesa molto attrezzata. Ora – conclude Somaschini, Direttore Sportivo – abbiamo l’obbligo di vincere le ultime due partite, puntando a riconquistare il quarto posto in classifica”.

Salumificio Riva Molteno: St.Riva, Colombo 3, Cuzzupè 2, Bernachea 11, Sa. Riva 1, De Angelis 1, Beretta, Marzocchini 1, La Rocca, Campestrini 2, Randes 1.