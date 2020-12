Pallamano. Il Molteno perde di misura contro il Trieste

Nonostante la sconfitta, buon cambio di passo per l squadra di coach Onelli

“Meritavamo qualcosa in più, faccio i complimenti a tutti i ragazzi”

MOLTENO – Recupero della dodicesima giornata di andata del campionato della Serie A Beretta, con il Salumificio Riva Molteno che ha affrontato la formazione del Trieste al Pala Chiarbola, perdendo di misura. Un Salumificio Riva Molteno notevolmente rivitalizzato dalla cura Onelli, si è vista l’impronta del nuovo tecnico, con una squadra molto compatta e combattiva sino all’ultimo secondo della combattuta partita. I giuliani di Giorgio Oveglia battono 28-27 (p.t. 14-13) il Salumificio Riva Molteno e ritrovano il campo nel migliore dei modi. Gli alabardati non scendevano in campo dallo scorso 28 novembre nella sconfitta in casa di Bolzano, mentre il successo mancava dal 17 ottobre nel match casalingo contro la Teamnetwork Albatro.

Il Salumificio Riva Molteno è stato decisamente all’altezza della partita, e forse, la squadra lecchese meritava qualcosa di più come afferma lo stesso tecnico Onelli: “Meritavamo qualcosa in più. Per vincere a Trieste serve maturità e quando bisognava mettere il muso avanti abbiamo mostrato qualche lacuna. Faccio però i complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto e ci hanno creduto sempre, anche quando tutto sembrava compromesso. Ho visto una squadra compatta e di grande carattere. Una bella partita, ed un Molteno che ha dimostrato il proprio potenziale”.

La partita non è iniziata nel migliore dei modi per la formazione moltenese, che accusa una partenza decisa e rapida della compagine triestina, che si porta sul 4-0 e sul 7-2. Il tecnico Onelli concede qualche cambio, ma soprattutto, incita i propri giocatori ad una maggiore velocità nel gioco offensivo, e ad una maggiore attenzione in fase difensiva. Il Molteno cresce di minuto in minuto, sfiorando più volte il pareggio. Si va negli spogliatoi sul 14-13 con l’ultima rete del primo tempo realizzata da Esteban Alonso.

Nella ripresa il Salumificio Riva Molteno parte reattivo e convinto dei propri mezzi, trovando subito il pareggio con Vujnic (14-14). Il match è molto equilibrato. Ospiti che trovano il primo, ed unico, vantaggio della partita sul 19-20 grazie alla marcatura del rivitalizzato giocatore serbo. I locali fanno fatica a trovare varchi nell’ottima difesa moltenese, con il nostro portiere Randes che offre degli ottimi interventi. Sul 23-23 Trieste trova tre reti consecutive (Bratkovic, Kuodys e Popovic) ed il risultato si porta sul 26 a 23. Molteno non demorde.

Grande aggressività e nello spazio di poco tempo si porta sul -1 (27-26) con le reti nel finale di Soldi ed Alonso. Locali ancora in rete (28-26) e, a cinquanta secondi dal suono della sirena, arriva la rete di Knezevic: 28-27. Finale incredibile, con un tiro parato all’ultimo secondo dal portiere giuliano. Un vero peccato, poteva essere un pareggio meritato per la squadra moltenese e per il morale dei giocatori. Ma si è visto un nuovo Molteno che ha dato del filo da torcere alla squadra più titolata d’Italia, mettendo impegno agonistico, una difesa compatta e un grande cuore. Certamente con questa nuova mentalità, arriveranno anche per i ragazzi le giuste soddisfazioni che si meritano.

Salumificio Riva Molteno: Alonso 6, Boetto, Brambilla, Dall’Aglio 1, Dell’Orto, Galizia, Gligic 1, Knezevic 2, Mella, Randes, Redaelli, Riva, Soldi 6, Sperti 5, Vujnic 6.