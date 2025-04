Pallamano. Il Molteno sconfitto contro Bologna

La partita finisce con il risultato di 30 a 31

Somaschini: “Ora siamo concentrati sui play-off e sul derby contro il Cologne”

MOLTENO – Una partita vibrante, che ha offerto un’anticipazione di ciò che saranno i prossimi play-off promozione, è stato il big match tra il Salumificio Riva Molteno e il Bologna United, che sabato sera hanno dato spettacolo al PalaSangiorgio nell’ultimo atto della regular season del campionato di Serie A Silver.

Come all’andata, il team felsineo porta a casa la vittoria, imponendosi con lo stesso punteggio di 30-31, dopo che il primo tempo si era concluso 18-13 a favore dei padroni di casa.

Partita equilibrata, con Bologna che cerca di allungare, portandosi sul 6-9 al 14′. Molteno reagisce, riuscendo a pareggiare (12-12) al 23′ e, con un finale deciso, allunga nettamente, chiudendo la prima frazione con un vantaggio di +5 (18-13). Un momento significativo è stato anche il ritorno in campo di Davide Tagni, autore di due importanti reti dopo un lungo infortunio.

Si ritorna in campo con un Molteno molto concentrato, che riesce a portarsi fino a un vantaggio di +7. Bologna, però, non si perde d’animo e gioca un finale incredibile. Sotto 30-27, gli ospiti infilano un parziale di 0-4, siglando la rete della vittoria (30-31) a soli dodici secondi dalla fine.

Il Salumificio Riva Molteno si prepara ora ad affrontare il Metelli Cologne nella prima sfida dei play-off, che avranno inizio il prossimo 26 aprile.

“Ci dispiace ovviamente di aver perso l’ultima sfida casalinga della stagione regolare, ma contenti prima di tutto di aver rivisto in campo Davide Tagni, giocatore che è tornato dopo un recupero da un lungo e complesso infortunio – continua Matteo Somaschini, direttore sportivo – La squadra si sta preparando in vista dei prossimi playoff sul piano atletico, e questo probabilmente lo stiamo pagando nella fine della regular season, ma pienamente consapevoli di essere pronti per le sfide che conteranno”.

“Tornando alla partita, entrambe le formazioni hanno giocato a viso aperto, offrendo un buon spettacolo di pallamano. Peccato per il finale, in cui Molteno non è stato particolarmente lucido in fase offensiva, mentre Bologna si è dimostrato più cinico e concreto” spiega Somaschini.

“Ora però siamo concentrati sui play-off e sul derby contro il Cologne. Non dobbiamo guardare a ciò che abbiamo fatto fino ad ora nella stagione regolare – conclude Somaschini – ma focalizzarci esclusivamente su questi play-off. Il Molteno ha il potenziale e le capacità per andare lontano, e avremo il tempo di recuperare altri giocatori infortunati per essere pronti per le sfide che ci aspettano”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano 1, Buccafusca, Garroni 2, Redaelli 1, Colombo, Mella, Cioni 4, Bonanomi 6, Kralik, Tagni 2, Cuzzupe’ 1, Riva 1, R.Crippa 2, De Angelis 5, T.Crippa 2, De San Roque 3.

Classifica: Trieste 37 pti, Salumificio Riva Molteno 29, Bologna United 28, Belluno 25, Metelli Cologne 25, Len Solution Carpi 22, Romagna 19, Lanzara 19, Haenna 19, Verdeazzurro 15, Campus Italia 14, Team Mascalucia 10.

Play-off Semifinali

Salumificio Riva Molteno – Metelli Cologne

Bologna United – Belluno

Le gare si disputano fra 26 aprile (gara-1), 3 maggio (gara-2) e 10 maggio (gara-3 eventuale).