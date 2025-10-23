Pallamano. Il Molteno sfida Malo nella seconda giornata del Girone A

La partita si svolgerà sabato 25 ottobre alle 20

MOLTENO – Seconda giornata del Girone A di Serie A Silver per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, che sabato 25 ottobre alle ore 20 esordisce in casa, sul campo di via Della Stazione, contro il Malo.

Gli oronero di coach Danilo Gagliardi Junior arrivano all’appuntamento dopo la convincente vittoria della prima giornata nel derby lombardo a Palazzolo (27-19). Anche i vicentini hanno inaugurato la stagione con un successo, battendo tra le mura amiche i trevigiani del Paese (38-28).

“Ci attende una partita davvero importante, perché il Malo è una squadra che punta a un campionato di prima fascia in Serie A Silver – afferma l’allenatore oronero Danilo Gagliardi Junior – Quest’anno, senza i playoff, diventa fondamentale non perdere punti negli scontri diretti, soprattutto nelle sfide casalinghe. Il Malo arriva dalla vittoria del campionato di Serie A Bronze, il che dimostra che aveva già una buona ossatura, a cui ora hanno aggiunto giocatori di ottimo livello. Basti pensare all’inserimento della coppia di terzini argentini Martín Moreno e Santiago Bernert“.

In casa Molteno la squadra si presenta al gran completo. “Serviranno grande attenzione e proattività in difesa, mentre in attacco dovremo sfruttare al meglio le occasioni che ci verranno concesse o che riusciremo a creare in contropiede – sottolinea l’allenatore – Mi aspetto un Molteno grintoso in tutte le fasi di gioco. Sarà una partita dura, ma siamo pronti e vogliamo fare bene davanti ai nostri tifosi”.

Gli altri incontri in programma per la seconda giornata sono: Paese–Belluno, Secchia Rubiera–Vigasio, Modena–Palazzolo e Sassari–San Vito Marano.

Classifica: Vigasio, Malo, Secchia Rubiera, Salumificio Riva Molteno e Verdeazzurro 2; Belluno, San Vito Marano, Palazzolo, Paese e Pantarei Modena 0.