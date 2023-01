Pallamano, il Molteno si prepara alla prima sfida dell’anno

Si ritorna in campo: ecco Malo – Molteno in programma domenica pomeriggio

Il ds Somaschini: “Partita impegnativa, i ragazzi sono tornati subito ad allenarsi anche con doppie sedute giornaliere”

MOLTENO -Archiviata la sosta natalizia, il roster della Pallamano Salumificio Riva Molteno, si è messo subito al lavoro per preparare al meglio la prossima sfida del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano. Il calendario, infatti, propone, nel prossimo fine settimana, gli incontri della seconda giornata di ritorno.

Il team di mister Branko Dumnic, affronterà la difficile trasferta vicentina di Malo. In campo, nel posticipo, domenica alle ore 18.

Una bella sfida considerato che i locali, ottavi in classifica con 14 punti, hanno l’obbligo di portare a casa i due punti, per poter rimanere in piena lotta per i play off. Il Molteno, quinto in classifica con 18 punti (appaiato con Torri e Cologne), dopo un finale di andata in crescendo, è ritornato nelle zone alte della classifica (Eppan a parte), e spera di continuare su una linea vincente, che permetterebbe al sodalizio lecchese, di guadagnare ulteriori posizioni nella generale.

“Una partita impegnativa per noi – dice il ds moltenese Matteo Somaschini – Subito bisogna rituffarsi nel campionato con lo spirito e la testa delle ultime prestazioni fatte con Arcom e Torri. Per questo motivo tutti i ragazzi sono rientrati dalle vacanze il 2 gennaio e sono tornati ad allenarsi insieme, anche con doppie sedute giornaliere, per cercare di recuperare al meglio la forma e farsi trovare pronti pe questo importante match. Per fortuna a causa del concentramento Under 20, la maggior parte dei ragazzi sono stati impegnati fino al 23 dicembre”.

“Una situazione perfetta per molti giocatori, per tenere alta la concentrazione e la condizione, rimanendo fermi solo pochi giorni – aggiunge – Alcuni ragazzi, durante le feste, sono andati in palestra per fare del lavoro fisico per tenersi allenati. Questo significa che il gruppo ha tutte le intenzioni di disputare un girone di ritorno ad alti livelli. Sono molto contento di questo loro impegno, nonché la società e lo staff tecnico. Ora la priorità è di recuperare gli ultimi infortunati. Ci vorrà ancora qualche settimana credo, ma vediamo la luce in fondo al tunnel. Ora la testa – conclude Somaschini – deve essere solo a vincere a Malo, squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato quindi non sarà facile giocare da loro”.